Muerte de José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’: ‘Fue un compañero humilde y generoso’

Aarón Madrigal, colega suyo en el programa, asegura que se ‘quedó en shock’ al conocer la noticia de su fallecimiento

Por Fiorella Montoya

La radio nacional atraviesa un momento de luto. El humorista costarricense José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, falleció este fin de semana a los 42 años.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

