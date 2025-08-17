Muerte de José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’: ‘Fue un compañero humilde y generoso’

La radio nacional atraviesa un momento de luto. El humorista costarricense José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, falleció este fin de semana a los 42 años.
