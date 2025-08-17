Muerte de José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’: ‘Fue un compañero humilde y generoso’

La radio nacional atraviesa un momento de luto. El humorista costarricense José Ricardo Carballo , integrante del programa Pelando el Ojo, falleció este fin de semana a los 42 años.

Amigos, compañeros de cabina y seguidores se unieron para lamentar la pérdida. Cada mensaje destacó el buen humor del artista, así como su generosidad dentro y fuera del micrófono.

El humorista Aarón Madrigal, también parte de Pelando el Ojo, compartió su conmoción por la noticia. “Me quedé en shock, no lo podía creer. Lo conocí trabajando en el programa. Conversábamos de vez en cuando. Él también dedicaba tiempo a la escritura y a los libros. Fue muy impactante ver la noticia”, comentó.

Aarón Madrigal recordó con sentimiento a José Ricardo Carballo, con quien coincidió en el programa. (Instagram/Instagram)

Madrigal recordó a Carballo como una figura clave en su ingreso al programa. “Era una persona humilde y carismática. Cuando llegué al espacio, él me aconsejaba cómo mejorar y me dio confianza. En los momentos de nervios siempre me motivaba. Fue un compañero muy amable”, agregó.

El legado de Carballo se refleja en la huella que dejó en la radio humorística nacional y en quienes compartieron con él en el ámbito profesional y personal.