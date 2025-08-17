Murió querido imitador de ‘Pelando el Ojo’, a sus 42 años

La radio costarricense perdió a una de sus voces más queridas; el humorista nacional José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, falleció este fin de semana a los 42 años. La noticia fue confirmada en un comunicado difundido por el espacio radial, cuyo equipo expresó su profundo dolor por la partida del artista.

“Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo José Ricardo Carballo. Su alegría, talento y compañerismo quedarán para siempre en nuestros corazones y en la historia de Pelando el Ojo”, señalaron los integrantes del programa.

Carballo destacó por su versatilidad y carisma. Se ganó la admiración del público gracias a sus diversas imitaciones, en especial de personajes de Disney (como el Pato Donald, por ejemplo), del presidente del Club Sport Herediano Jafet Soto, Juan Enrique Soto, de Noticias Monumental, y del diputado Francisco Nicolás, entre otros.

José Ricardo Carballo imitaba varios personajes en el equipo de 'Pelando el Ojo'. (Instagram/Instagram)

Además de su labor como humorista, desarrolló una carrera como periodista y escritor. Entre sus obras destacan: Y se hizo la luz: Manual práctico y directo de superación personal, Diario de un tico en pandemia, Bajo su propio riesgo: Política, deporte, religión y otros temas polémicos de la actualidad costarricense.

Además, Carballo escribió A la sombra del San Miguel: Palabras, anécdotas, chistes y frases nostálgicas de mis abuelos y de la gente de “acuantá”.

Tras su perdida, el equipo de Pelando el Ojo expresó un mensaje de solidaridad para la familia del artista: “Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Que encuentren consuelo en los recuerdos y fuerza en el cariño de quienes los rodean”.

Amigos, compañeros de trabajo y seguidores también manifestaron su pesar, donde resaltaron el buen humor y la calidez de Carballo.

“Me quedé en shock, no lo podía creer, lo conocí trabajando justo en el programa y demás. Conversábamos de vez en cuando. Él también tenía lo de la cuestión de los libros. Fue muy impresionante ver las noticias”, explicó Aarón Madrigal, también humorista de Pelando el ojo.

“Era una persona muy humilde, muy carismática, él fue uno de los que cuando llegue al programa, él me decía hacé esto para mejorar y me dio confianza. Cuando los nervios los consumían a uno, él siempre me motivaba, fue muy amable”, dijo.