Murió querido imitador de ‘Pelando el Ojo’, a sus 42 años

El humorista también ejerció como periodista y escritor

Por Fiorella Montoya

La radio costarricense perdió a una de sus voces más queridas; el humorista nacional José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, falleció este fin de semana a los 42 años. La noticia fue confirmada en un comunicado difundido por el espacio radial, cuyo equipo expresó su profundo dolor por la partida del artista.








Pelando el ojo
