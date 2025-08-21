Edson Picado, imitador de ‘Pelando el ojo’, recibió un comentario a los 16 años que ‘le apagó’ un sueño

El imitador de Pelando el ojo, Edson Picado, reveló que a los 16 años recibió un comentario que “apagó” un sueño que tenía: convertirse en payaso.

En una entrevista con el programa Íntimo, de canal ¡Opa!, Picado contó este miércoles que, cuando cursaba décimo año de colegio, se encontró con un payaso a quien le confesó su ilusión. Sin embargo, la respuesta del hombre lo desanimó y terminó alejándolo de ese objetivo.

“Me dijo: ‘Para ser payaso se nace, no se hace’ y me apagó. No sé por qué le hice caso, pero esto es para que la gente no crea esos comentarios. Si usted tiene un sueño luche por eso (...), siga practicando, siga enfocado en lo que usted quiere”, recordó.

Picado aseguró que en la vida siempre habrá personas que intenten apagar los sueños ajenos con comentarios destructivos, que no aportan nada positivo.

No obstante, aclaró que no todo fue negativo. Al abandonar su deseo de convertirse en payaso, pudo enfocarse en otra meta: ser parte de Pelando el ojo como imitador.

El humorista relató que desde niño escuchaba el programa y soñaba con formar parte de su elenco. Eso lo motivó a practicar las imitaciones de las voces y personajes que allí escuchaba, hasta que comenzó a desarrollar y perfeccionar sus propias versiones.

Finalmente, en 2018, después de un intento fallido tres años antes, Picado logró cumplir su sueño de integrarse al equipo de Pelando el ojo.

Entre sus imitaciones más reconocidas destacan las de Djenane Villanueva, periodista de Repretel; Dinora Barquero, diputada; Doris Goldgewicht, chef; y Víctor Carvajal, expresentador de televisión.

Durante la entrevista con Íntimo, Picado también habló sobre su relación con la humorista Katherinne González, compañera en el programa, y sobre su cercanía con Norval Calvo, a quien considera como un segundo padre. Además, se refirió con especial cariño a sus hermanas y a sus padres, a quienes describió como “los amores de mi vida”.

