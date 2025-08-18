Viva

Esto dijo la pareja de José Carballo tras la muerte del imitador: ‘Alguien que me despierte de esta pesadilla’

El imitador de ‘Pelando el ojo’ falleció la madrugada del sábado en un accidente de tránsito

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
José Carballo
Nana Sancho, pareja de José Carballo, se despidió del imitador en un emotivo mensaje publicado en redes sociales. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Ricardo CarballoPelando el OjoAccidente de tránsito
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia encargada de Nuevos Formatos. Graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde trabajó en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.