Viva

Esto dijo Katherine González al conocer la muerte de José Carballo, su compañero en ‘Pelando el ojo’

La locutora compartió un texto que Carballo le envió tras la muerte de su padre, como muestra de su apoyo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La muerte del humorista José Ricardo Carballo, integrante del programa Pelando el Ojo, dejó consternados a sus compañeros y radioescuchas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Ricardo CarballoPelando el ojoKatherine González
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.