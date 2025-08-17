Esto dijo Katherine González al conocer la muerte de José Carballo, su compañero en ‘Pelando el ojo’

La muerte del humorista José Ricardo Carballo , integrante del programa Pelando el Ojo, dejó consternados a sus compañeros y radioescuchas.

Entre las múltiples muestras de dolor destacó la despedida de la locutora Katherine González, quien compartió un emotivo mensaje en memoria de su colega y amigo. Sus palabras reflejaron la cercanía y la profunda huella que Carballo dejó en el equipo del espacio radial.

“Hay noticias que uno nunca quiere recibir, pero cuando llega el día no hay forma de cambiarlas ni esquivarlas, porque así lo quiso Dios. Hoy desperté con la triste noticia de que JR falleció y no me queda más que agradecerle a Dios por permitirme conocerlo, ser su compañera de trabajo y reírme tantas veces con él”, relató.

Katherine González recordó a José Ricardo Carballo con un mensaje en el que destacó su talento y su energía. (Tomada de Instagram)

Además, mostró orgullo por la persona que era su compañero.

“Era un joven profesional, amante de la escritura y los libros, talentoso, y con una energía especial que demostraba la buena persona que fue”, escribió la imitadora.

Además, González agradeció al humorista los gestos de apoyo que le brindó en distintos momentos. “Gracias JR por esos mensajes de apoyo que me enviabas siempre, por ser un gran compañero y estar ahí. Dios te reciba en su gloria. Un abrazo y fortaleza a su familia, solo Dios y el tiempo nos ayudan a transitar este dolor. ¡Buen viaje JR!”, agregó.

Finalmente, la comunicadora compartió un mensaje personal que Carballo le envió cuando ella enfrentó la muerte de su padre. En aquel texto, el humorista buscó consolarla con palabras que hoy adquieren un valor especial.

“Kathy, la mejor forma de honrar la memoria de nuestros seres queridos es seguir haciendo aquello en lo que somos mejores, y lo tuyo es inspirar y hacer. Mientras sigas por ahí, estoy seguro de que tu papá estará feliz y orgulloso, viéndote y cuidándote desde el cielo. Cada vez que te sientas desanimada, acuérdate de eso, te dará fuerzas para seguir adelante”, escribió Carballo en ese momento.

El recuerdo de ese gesto mostró la sensibilidad y humanidad del humorista, quien, según González, irradiaba bondad y transmitía esperanza a su entorno.