Muerte de José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’: Escuche cómo imitaba a Jafet Soto y a otros famosos personajes

José Carballo era un imitador polifacético. En Pelando el ojo se distinguió por hacer voces de personajes de Disney (como el Pato Donald) hasta Jafet Soto, polémica figura del Club Sport Herediano.
