Muerte de José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’: Escuche cómo imitaba a Jafet Soto y a otros famosos personajes

El humorista, quien falleció a los 42 años en un accidente de tránsito, era un imitador polifacético. También era periodista y escritor

Por Fiorella Montoya y Alexánder Sánchez

José Carballo era un imitador polifacético. En Pelando el ojo se distinguió por hacer voces de personajes de Disney (como el Pato Donald) hasta Jafet Soto, polémica figura del Club Sport Herediano.








Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Alexánder Sánchez

Editor del suplemento Viva de La Nación, Revista Dominical y Áncora. Bachiller en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Comunicación de Mercadeo. Amplia experiencia en la cobertura de temas de cultura, cine y música; además en el desarrollo de reportajes y crónicas de envergadura nacional e internacional.

