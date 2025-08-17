Muerte de José Carballo, de ‘Pelando el Ojo’: Escuche cómo imitaba a Jafet Soto y a otros famosos personajes

José Carballo era un imitador polifacético. En Pelando el ojo se distinguió por hacer voces de personajes de Disney (como el Pato Donald) hasta Jafet Soto, polémica figura del Club Sport Herediano.

Carballo murió el sábado a los 42 años, en un accidente de tránsito ocurrido el sábado en La Garita de Alajuela. La noticia se dio a conocer este domingo, causando gran tristeza en el equipo humorístico del programa.

LEA MÁS: Murió querido imitador de ‘Pelando el Ojo’, a sus 42 años

Sin embargo, en la radio nacional quedará impregnado su talento, el cual generó siempre una ola de risas y buen humor entre los oyentes.

A continuación, algunos videos de su paso por Pelando el ojo. En el primero imita a Jafet Soto.