¡Repretel vuelve con ‘La dulce vida’!: conozca cómo puede participar en su nueva temporada

Ya es un hecho: el icónico programa de humor e imitaciones La dulce vida regresará a la pantalla de Repretel. Este formato, reconocido por ser una vitrina para descubrir e impulsar nuevos talentos en la comedia, abre nuevamente sus puertas a quienes deseen demostrar sus dotes en la imitación y el humor.

Las audiciones tendrán lugar los días 13 y 14 de setiembre en las instalaciones de Repretel, ubicadas en La Uruca, San José, en un horario de 9 a. m. a 4 p. m.

Las audiciones de 'La Dulce Vida', de Repretel, serán en las instalaciones del canal, en la Uruca. (Tomas de redes /Tomada de redes sociales)

El anuncio oficial se realizó a través de la cuenta de Instagram del programa, en donde lanzaron la invitación a todas las personas con aspiraciones humorísticas.

El concurso La dulce vida se transmitió por primera vez en marzo de 1988 en el entonces canal 2, de Univisión. Desde sus inicios, se convirtió en una plataforma en la que humoristas podían subirse al escenario, tomar el micrófono y demostrar su capacidad para imitar o hacer reír al público con sus chistes.

Semana a semana, los comediantes aficionados competían con lo mejor de su repertorio hasta llegar a la gran final, en la que se coronaba al mejor nuevo humorista de Costa Rica.

El espacio regresó a través de Repretel 30 años después de su debut, dando origen a una nueva generación de talentos como Felipe Leiva, Davis Núñez y José Ricardo Carballo. Este último, tras su participación, se incorporó al elenco de Pelando el ojo y falleció en agosto de este año en un accidente de tránsito.

