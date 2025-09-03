Viva

¡Repretel vuelve con ‘La dulce vida’!: conozca cómo puede participar en su nueva temporada

El concurso ‘La dulce vida’ se transmitió por primera vez en canal 2, en marzo de 1988

Por Fátima Jiménez

Ya es un hecho: el icónico programa de humor e imitaciones La dulce vida regresará a la pantalla de Repretel. Este formato, reconocido por ser una vitrina para descubrir e impulsar nuevos talentos en la comedia, abre nuevamente sus puertas a quienes deseen demostrar sus dotes en la imitación y el humor.








