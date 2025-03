Carlos Álvarez se va de Omega y anuncia su nuevo programa de humor: ¿De qué se trata?

Carlos Álvarez , a sus 54 años, habla con ilusión sobre las nuevas oportunidades que se le presentan. Este 2025 trae sorpresas que él considera positivas para su crecimiento profesional.

Los últimos años fueron intensos para él. Dividió su tiempo entre su trabajo en Teletica Radio y el programa humorístico El manicomio de la risa en radio Omega. Sin embargo, esta semana se confirmó su salida de la emisora 105.1, donde trabajaba por servicios profesionales. Él mismo confirmó la noticia en entrevista con este medio.

“Mi salida se hizo efectiva ayer (viernes 14 de marzo). Todo ocurrió muy rápido, en 22 días exactos, creo. La gerencia de Teletica Radio me informó que están gestando un proyecto que iniciará el 31 de marzo y quieren que yo lo lidere. Les expliqué que tenía un compromiso con Omega y que este nuevo programa también es de comedia. Me hicieron saber que no tenían problema con que continuara en ambos espacios”, explicó Álvarez.

Luego de la reunión con Teletica Radio, Álvarez notificó a Omega sobre la situación. “Ellos me dijeron: ‘Sí, pero no vemos conveniente que tengás dos proyectos, aunque uno sea en la mañana y otro en la tarde. Creemos que lo mejor es cerrar el capítulo con Omega para que podás concentrarse en lo tuyo’”, relató el locutor.

Inicialmente, su último día sería el 31 de marzo, pero la gerencia de Omega decidió adelantar su salida al viernes 14.

Desde Omega, Gilberth “Papillo” Córdoba, gerente de marca de la emisora, confirmó que Álvarez comunicó su decisión hace aproximadamente 10 días. En su lugar, el humorista Daniel Montoya asumirá el espacio.

Carlos Álvarez guarda un gran cariño por la emisora, donde comenzó a trabajar a los 22 años y considera que allí consolidó su carrera antes de llegar a la televisión.

“Omega fue un capítulo fundamental. Tuve la bendición de fundar muchos proyectos dentro de su programación, los cuales me catapultaron a la televisión y otras áreas. Me generaron exposición y me permitieron demostrar que tenía condiciones para liderar”, comentó.

Carlos Álvarez en la cabina de radio Omega, allí trabajó desde los 22 años y deja por segunda vez la emisora a sus 54 años. (Archivo)

Él hace referencia a que en ese lugar aprendió muchísimas cosas, pues anduvo por varios puestos luego de, como dice él mismo, “toda una vida” trabajando en la emisora. Empezó como locutor en cabina y luego asumió responsabilidades en la programación, la dirección de departamento y la producción. Hoy, considera que este es uno de los lugares más importantes para él a nivel personal y profesional.

En su primera etapa, Álvarez trabajó durante 17 años en Omega, pero en el 2017 se desligó de la emisora para asumir la dirección de Teletica Radio, posición a la que renunció en el 2020, aunque se mantuvo en la radio para transmisiones deportivas de esa frecuencia. En 2022 volvió a Omega, para despedirse nuevamente este año.

El locutor no descarta volver a Omega en el futuro. “Solo la vida lo dirá”, expresó. De momento, se siente en paz, dejando El manicomio de la risa y La risa se pega como líderes en sus horarios. “Si en algún momento requieren mi ayuda, siempre estaré dispuesto”, agregó.

Nuevo proyecto genera ilusión en Carlos Álvarez

El presentador se unirá a Carlos Ramos, conocido como el Porcionzón, en un programa de comedia llamado La hora cachetona, que debutará en Teletica Radio el 31 de marzo a las 6 p. m.

“Tengo 54 años y ayer hablando con mis socios del restaurante les decía que la oferta laboral discrimina incluso a personas de 30 años, de 35, que son jóvenes. Que te llegue un proyecto a los 54 no puede menos que causarte un grandísimo entusiasmo porque eso que dice que estás vigente aún; que tu trabajo es valorado y ha sido correcto. Con tanta gente y tan buena que ha surgido, que se siga tomando en cuenta tu fórmula, te genera entusiasmo”, señala.

Menciona que está muy agradecido e ilusionado. “Lo que hago me apasiona. Desde que entré a los medios de comunicación dejé de trabajar y disfruto haciendo algo que me enamora y además me pagan”, dijo.

El Porcionzón y Álvarez llevan más de 15 años trabajando juntos en diversos formatos, desde programas en Omega, El Chinamo, la cobertura de toros y otras actividades cargadas de risas y buen humor.