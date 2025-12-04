Multimedios Canal 8 anunció el retiro de uno de sus programas icónicos; esto fue lo que pasó

El Canal 8 Multimedios anunció en sus redes sociales que uno de sus programas estrella ya no estará más al aire.

En la publicación confirmaron que “están trabajando para evolucionar junto a la audiencia” y que tras una revisión estratégica tomaron la decisión de que La revista, su programa matutino, dejará de emitirse.

“Este cambio nos permitirá fortalecer nuestra franja nocturna con nuevos contenidos y producciones alineadas a los intereses actuales de la audiencia”, agregó el canal en el comunicado.

Con este comunicado, Multimedios Canal 8 anunció la salida del aire de 'La revista'. (Instagram)

Los cambios y sacudidas en La revista

En junio de este 2025, el programa La revista incluyó a Juan José Acuña como presentador, junto a los periodistas Fabiola Herra, Sergio González, José Víquez y Paula Brenes.

En agosto, González renunció al canal y también al puesto de director y conductor de La revista. El comunicador explicó que tomó la decisión para enfocarse en proyectos fuera del país; meses después se dio a conocer que su nuevo trabajo es como presentador de noticias y corresponsal de la agencia RT en Español.

Unas semanas después, en setiembre, Canal 8 anunció que José Víquez asumió el puesto de dirección. “Los cambios son naturales, pero lo fundamental es que La revista sigue siendo el corazón que late cada mañana junto a nuestra gente. Queremos que el público descubra en esta nueva etapa más motivos para acompañarnos día a día”, destacó José Víquez en ese momento.

Ahora, la noticia más reciente es la salida definitiva del aire de este espacio mañanero de Multimedios.