‘La revista’ de Multimedios ya tiene nuevo director tras la salida de Sergio González: conozca quién es

El programa matutino La revista, de Canal 8 Multimedios, ya tiene nuevo director después de la renuncia del periodista Sergio González, quien dejó el medio el 27 de agosto para enfrentarse a un nuevo reto profesional fuera de Costa Rica.
