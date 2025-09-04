‘La revista’ de Multimedios ya tiene nuevo director tras la salida de Sergio González: conozca quién es

El programa matutino La revista, de Canal 8 Multimedios, ya tiene nuevo director después de la renuncia del periodista Sergio González, quien dejó el medio el 27 de agosto para enfrentarse a un nuevo reto profesional fuera de Costa Rica.

De acuerdo con una nota publicada por Telediario, también del canal, la nueva etapa de La revista estará a cargo del comunicador José Víquez, quien tiene más de 25 años de experiencia en medios.

El periodista es un rostro conocido de la producción mañanera, ya que ha laborado en el espacio durante los últimos tres años, agregó Telediario.

El periodista José Víquez es el nuevo director de 'La revista' de Multimedios Canal 8. El comunicador también es actor de teatro. (Cortesía Multimedios)

“Con una sólida formación en mercadeo, publicidad, actuación, producción y locución radial, administración de negocios y coaching ejecutivo, Víquez combina su experiencia artística y profesional para ofrecer una propuesta televisiva que conecta de manera natural con la audiencia”, explicó el medio.

Con este cambio, el programa presentará un formato actualizado y también un nuevo presentador que acompañará a Paula Brenes y Fabiola Herra frente a cámaras.

“Los cambios son naturales, pero lo fundamental es que La revista sigue siendo el corazón que late cada mañana junto a nuestra gente. Queremos que el público descubra en esta nueva etapa más motivos para acompañarnos día a día”, destacó José Víquez en la nota de Telediario.

La revista se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 a. m. por Canal 8, de Multimedios.

Las periodistas Paula Brenes y Fabiola Herra se mantienen en la conducción de 'La revista', de Multimedios Canal 8. (Cortesía Multimedios)

