‘La revista’ de Multimedios ya tiene nuevo director tras la salida de Sergio González: conozca quién es

El cambio se dio después de la renuncia del periodista González. Paula Brenes y Fabiola Herra siguen en el espacio matutino de Canal 8

Por Jessica Rojas Ch.

El programa matutino La revista, de Canal 8 Multimedios, ya tiene nuevo director después de la renuncia del periodista Sergio González, quien dejó el medio el 27 de agosto para enfrentarse a un nuevo reto profesional fuera de Costa Rica.








Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

