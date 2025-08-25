Viva

Renuncia a Multimedios reconocido periodista y confirma una nueva etapa internacional

El comunicador también condujo espacios como ‘Telediario’ y ‘El Mañanero’

Por Fiorella Montoya

El periodista de Multimedios Sergio González anunció que esta será su última semana como parte del equipo de comunicadores del canal 8.








Sergio González
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

