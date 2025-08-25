Renuncia a Multimedios reconocido periodista y confirma una nueva etapa internacional

El periodista de Multimedios Sergio González anunció que esta será su última semana como parte del equipo de comunicadores del canal 8.

“Con sentimientos encontrados y con deseos de crecer, hace unos días renuncié a la dirección de La Revista. Este viernes será mi último día al frente de este barco”, expresó.

González estuvo al mando de ese espacio televisivo durante tres horas diarias. Además, condujo programas como Telediario y El Mañanero.

El periodista Sergio González de Multimedios anunció que dejará la dirección de 'La Revista' este viernes. (Instagram)

El comunicador tomó esta decisión porque iniciará proyectos profesionales fuera del país. Reconoció que no fue un paso sencillo.

“No fue fácil. Hablé con mis papás, con mis más cercanos y con mis jefaturas. Todos me apoyaron debido a la oportunidad que se me presentó”, indicó.

También adelantó algunos detalles de lo que viene en su futuro. “No puedo contar mucho aún, pero en unos días lo diré. Dejo estos rumbos ticos. Me quedan semanas para compartir con mis papás, mis amigos, organizar el papeleo y descansar”, señaló.

El periodista aprovechó su mensaje para agradecer a Multimedios, a su familia y a sus televidentes por el apoyo constante.