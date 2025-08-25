Viva

Repretel despide a Frederick Fallas, productor de ‘Las Historias’

El periodista y productor estuvo a cargo de programas como ‘La Matraca’, ‘Las Historias’ y las transmisiones de fin de año

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Repretel informó este lunes 25 de agosto una serie de cambios relacionados a las transmisiones de fin de año y del programa Las Historias, entre ellas la salida de Frederick Fallas como productor dentro del canal.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelFrederick FallasLas Historias
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.