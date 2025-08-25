Repretel despide a Frederick Fallas, productor de ‘Las Historias’

Repretel informó este lunes 25 de agosto una serie de cambios relacionados a las transmisiones de fin de año y del programa Las Historias, entre ellas la salida de Frederick Fallas como productor dentro del canal.

Fallas se encargaba de la producción de espacios como La Matraca y Las Historias, donde estuvo desde el año 2007, transmisiones de toros y demás eventos especiales.

El canal anunció su salida mediante un comunicado donde señalan: “La empresa le agradece al periodista y productor Frederick Fallas su paso por el canal, al mismo tiempo que el programa Las Historias se enfila hacia una propuesta renovada. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, mencionan.

Frederick Fallas (Facebook/La Nación)

La noticia tomó por sorpresa al productor quien recibió el comunicado la mañana de este lunes, según confirmó a La Nación.

“Recibí la noticia de que ya los lineamientos míos ya no iban acorde con los de la empresa, entonces decidieron prescindir de mis servicios”, explicó.

“Gracias a mi Dios, todos los programas que he tenido han sido líderes en audiencia en las horas que han estado, entonces uno se va muy contento, con esa satisfacción”, dijo.

Además, Fallas afirmó que Dios le dio ese trabajo cuando lo necesitó y este le ayudó a sacar adelante a su familia.

La noticia aún está muy reciente, por lo que Fallas decidirá pronto si hará el preaviso, puesto que aún no existe fecha de su último día en el canal. Sin embargo, ya le comunicó la noticia a sus compañeros de trabajo, a quienes les agradeció por tantos momentos y tiempo compartido.