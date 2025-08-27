Multimedios perdió a otra presentadora el mismo día que Sergio González se despidió

El periodista Sergio González se despidió de su público en Multimedios la mañana de este miércoles 27 de agosto, donde se desempeñó durante seis años. El comunicador lideró La Revista durante tres horas diarias y también estuvo al frente de espacios como Telediario y El Mañanero.

La decisión de González responde a nuevos proyectos profesionales que desarrollará fuera del país.

Además, durante la transmisión de este miércoles, González agradeció a sus compañeros y a la audiencia por el respaldo recibido en todo este tiempo.

“Llega el momento de decir adiós y gracias. Canal 8 me abrió las puertas cuando era un joven recién graduado y me permitió crecer como persona y como profesional. Hoy se presentan nuevas oportunidades y me toca aprovecharlas. A la audiencia que siempre me abrazó, solo puedo decirle gracias por hacerme soñar“, dijo el periodista.

Sergio González se despidió de sus compañeros la mañana de este miércoles 27 de agosto pues asumirá un nuevo reto internacional. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

También destacó el apoyo de sus colegas. Recordó al equipo de producción, a los responsables de ventas y a quienes lo acompañaron en el set durante años. “Fuimos la primera revista de tres horas y luego muchos nos siguieron. Siempre buscamos dar la mejor sonrisa cada mañana. Me voy feliz y agradecido”, dijo.

La sorpresa llegó cuando su tía, María Eugenia González, conocida por la audiencia como la “Tía Nena”, tomó la palabra. Ella fue parte de la sección El Mañanero y decidió despedirse junto a su sobrino.

“Llegué con él y me voy con él. Estoy agradecida con Multimedios y con Costa Rica por el cariño recibido. Vine por mi sobrino y me retiro con mi sobrino, feliz de haber compartido este espacio. Gracias de corazón a todos por quererlo tanto”, expresó con emoción.

La Tía Nena, quien es tía de Sergio González en la vida real, también confirmó su retiro de 'La Revista'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El doble adiós dejó un ambiente nostálgico en el estudio, marcado por aplausos y muestras de afecto de sus compañeros, quienes se quedaron sin tiempo en pantalla para poder despedirse. Con la salida de ambos, Multimedios pierde dos rostros queridos que marcaron la pantalla del canal 8.