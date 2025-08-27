Viva

Multimedios perdió a otra presentadora el mismo día que Sergio González se despidió

Ambos se despidieron en vivo, aunque la noticia tomó por sorpresa al periodista

Por Fiorella Montoya

El periodista Sergio González se despidió de su público en Multimedios la mañana de este miércoles 27 de agosto, donde se desempeñó durante seis años. El comunicador lideró La Revista durante tres horas diarias y también estuvo al frente de espacios como Telediario y El Mañanero.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

