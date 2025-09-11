‘La Revista’ de Multimedios trae de vuelta a la televisión a reconocida presentadora

Patricia Figueroa dejó la televisión en octubre del 2024 tras renunciar a Repretel.

El programa matutino La Revista, de Multimedios, anunció que este viernes 12 de setiembre tendrá como invitada especial a la presentadora Patricia Figueroa, una figura reconocida por los costarricenses.

La transmisión se realizará de 7 a. m. a 10 a. m. por Canal 8 y abordará diversos temas.

“Una comunicadora talentosa y referente de la pantalla nacional nos acompañará en una mañana distinta, llena de buena charla, experiencias y reflexión para despedir la semana”, publicó el espacio en sus redes sociales.

Figueroa salió de la televisión en octubre del 2024 cuando sorprendió con su renuncia a Repretel, canal en el que trabajó desde 1997 y donde se consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla nacional.

En ese momento señaló que su ciclo en la televisión había concluido, porque dedicaría su tiempo a los negocios desarrollados junto a su esposo.

Ahora regresa como invitada especial de La Revista. El viernes anterior, el espacio recibió a Édgar Silva, quien compartió detalles de su vida personal y profesional.