‘La Revista’ de Multimedios trae de vuelta a la televisión a reconocida presentadora

La comunicadora volverá a un set televisivo luego de alejarse de la pantalla chica en el 2024

Por Fiorella Montoya
Patricia Figueroa presumió en las últimas horas lo bella y grande que está Estefania Madrigal, su única hija y la de su esposo Arnoldo Madrigal.
Patricia Figueroa dejó la televisión en octubre del 2024 tras renunciar a Repretel. (Instagram)







