Patricia Figueroa se despide de Repretel: ‘Hoy digo que hasta aquí, pero nunca digas nunca jamás’

Patricia Figueroa llegó a Costa Rica desde su natal Perú hace más de tres décadas, gracias a un concurso de belleza. En suelo tico se enamoró, se casó y echó raíces desde ese entonces. Sin tenerlo planeado terminó en la televisión y hoy se despide de Repretel; la televisora en la que laboró desde 1997 y de la que fue el rostro más emblemático.

“Es una decisión difícil porque Repretel ha sido parte de mi vida, ha sido mi segunda casa durante casi 27 años. Pero es una decisión que venía sopesando desde hace rato. Realmente me encanta la carrera que he desarrollado, los diferentes formatos en los que me dieron oportunidad de llegarle a tanta gente; pero creo que cumplo mi ciclo y me quiero dedicar a mis actividades”, comentó Figueroa.

Según detalló la que será presentadora de Noticias Repretel hasta este 29 de octubre; “su ciclo con la empresa terminó”. Da un paso al costado para dedicarse de lleno a los negocios que ha desarrollado con su esposo, entre los que destaca dos restaurantes, un salón de belleza y otro del que afirma que pronto dará más detalles.

“Hay mucho trabajo por hacer y estoy muy contenta. Además, me encanta trabajar con mi esposo, entonces aún mejor (risas)”, expresó.

Patricia Figueroa conversó con La Nación sobre su sorpresiva salida de Repretel, la cual representa el fin de una era en la televisión costarricense.

Patricia Figueroa fue el rostro de 'Giros', la revista matutina de Repretel, durante 20 años. Salió del programa en febrero de este año. Foto: Instagram (Instagram)

—¿Resintió el cambio de Giros a Noticias Repretel? ¿Eso pesó en su decisión?

—No, vieras que no. Los dos formatos me encantan, la plataforma de noticias lo consolida a uno como profesional. No es por estar en noticias o en Giros; siento más bien que es un tema de que es el momento perfecto.

—El público, por algún motivo, sentía que usted iba a estar siempre en Repretel. Finalmente, ¿qué le hizo tomar la decisión de renunciar después de 26 años?

—Me siento agradecida con Dios por todas las oportunidades que me ha dado. Me siento satisfecha de haber entregado alma, vida y corazón. Amo a la empresa; así que cuando uno se siente satisfecho de haber dado todo, y en alguna manera haber sembrado, tiene la tranquilidad decir: ‘Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias, los amo y voy pal lado’.

—¿Es un adiós o un hasta luego de la televisión y Repretel?

—(Risas) Esa es una pregunta que de verdad uno no sabe ni siquiera cómo contestarla. Hoy digo que hasta aquí, pero nunca digas nunca jamás. Siento que culmino una etapa, pero uno nunca sabe las cosas que le va a deparar el Señor.

Patricia Figueroa empezó a trabajar en Repretel en 1997, en el extinto programa Aló, '¿Qué tal?'. Foto: Instagram

—¿Qué recuerda de ‘Aló, ¿Qué tal?’, el programa en el que empezó en Repretel?

—Qué me iba a imaginar yo en ese momento lo que venía. Mi hija tenía como 10 u 11 meses de nacida y yo me la llevaba a los primeros programas. Fue un programa de familia, que amé y me dio la posibilidad de conocer a tantísima gente. Recuerdo el primer día de programa que don Abel Pacheco estaba de presidente y me mandó personalmente un mensaje para desearme lo mejor. Son un montón de recuerdos hermosos.

—En una entrevista usted comentó que este 2024 se independizó su hija. Además, salió de Giros luego de 20 años y ahora dice adiós al noticiero de Repretel y también a la empresa. ¿Cómo ha enfrentado este año lleno de ‘giros’?

—No había hecho ese recuento, pero es cierto, son un montón de giros y cambios. Los cambios son parte de la vida. A lo mejor cuando uno está más jovencita le da más temor el cambio, porque uno no sabe qué pasará; pero creo que estoy en un punto de la vida donde tengo una estabilidad emocional, familiar y espiritual que me da mucha más tranquilidad.

—Este año también es de cambios para Repretel; primero con la salida de Fernando Contreras y ahora con la suya ¿Qué tiene para decirle a esa empresa a la que usted conoce como pocos?

—Les deseo éxitos totales. Espero que las decisiones que tomen sean de bendición total para la empresa. Sobre todo por el corazón de Repretel, que es su gente, sus empleados, deseo que estos años sean de bendición y prosperidad

—¿Y al público?

—El público es lo más importante que existe cuando uno trabaja en un medio de comunicación; a ellos nos debemos. A ellos mi profundo agradecimiento y cariño. De verdad me he sentido querida en todos estos años.