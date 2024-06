20 años llenos de ‘Giros’: La historia de la revista de Canal 6 contada por sus protagonistas

Cinco copas mundiales de fútbol, seis presidentes, una pandemia y otro sinfín de hechos históricos han coexistido durante los 20 años que el programa Giros lleva al aire. Y sin importar lo que estuviese ocurriendo en el país y el mundo, todas las mañanas de lunes a viernes de las últimas dos décadas la revista matutina de Canal 6 ha cumplido a la cita con su fiel audiencia.

Patricia Figueroa, Enrique Rodríguez, Verónica González, Leonardo Perucci, Douglas Sánchez e Ítalo Marenco conversaron con La Nación para reconstruir la historia de la revista matutina de Canal 6. Son seis de las 21 personas que han conducido el programa en estas dos décadas.

La lista de presentadores la completan nombres como Cristiana Nassar, Óscar Sánchez, Gustavo Rojas, Catalina Mendieta, Marianella Cordero, Marco Martín, Maureen Salguero, Natalia Monge, Jorge Valenty, Vicente Tepedino, María Teresa Rodríguez, Andrés Zamora Padre Mix, Charlyn López y Rafael Pérez.

Le invitamos a hacer un repaso por las dos décadas de Giros de la mano de sus protagonistas.

2004-2006: El parto

A inicios del 2004 un equipo liderado por la periodista Grettel Alfaro comenzó a trabajar para dar a luz a Giros. Entre esas personas se encontraba la presentadora Patricia Figueroa, quien ya llevaba 7 años en Repretel, empezando en la revista Aló ¿Qué tal? y posteriormente en el noticiero de Canal 6.

Figueroa fue la designada como la conductora oficial de la revista matutina que apenas nacía, sin que le pasara por la mente que arrullaría a ese bebé y lo vería cumplir 20 años. Durante ese primer año, únicamente la acompañó el periodista Óscar Sánchez, también productor del programa, que se encargaba de presentar una sección de espectáculos.

“Yo quiero muchísimo a este programa, puedo decir que lo vi nacer, gatear, empezar a caminar y luego literalmente correr y volar. Ha habido cambios de todo tipos, no solo humanos, sino de la estructura del programa porque uno tiene que ir actualizándose”, declaró la actual presentadora de Noticias Repretel.

Al año siguiente se le unieron Cristiana Nassar y el actor Gustavo Rojas, en un breve paso de unos meses. A Rojas lo sustituyó su colega Marco Martín. Tanto Nassar como Martín abandonaron el programa en el 2006.

“Había hasta un muñeco, vieras qué horror (risas). Cuando el programa pasó de una hora a una hora y media se decidió tener más presentadores y de repente hubo compañeros hombres y mujeres y el staff fue creciendo hasta ser 4 personas como hoy”, explicó Figueroa.

2006-2011: Expansión y consolidación

El chef Óscar Castro estuvo en 'Giros' hasta 2006. En la foto aparece junto a Enrique Rodríguez y Patricia Figueroa. Foto: Cortesía Repretel

El 2006 fue el año donde empezaron los cambios fuertes. Entró el presentador Enrique Rodríguez, quien venía del noticiero de Repretel y junto a él también llegó Catalina Mendieta, quien salió de la revista en el 2010 y fue sustituida durante un año por la periodista Marianella Cordero.

“Yo necesitaba cambiar de aire, hablé con la dirección para ver la posibilidad de cambiarme a Giros y se vio con buenos ojos. Tuve que pasar por un casting y así surgió mi paso por una revista matutina mucho más liberada, flexible y dinámica, no tan cuadradita como un noticiario”, comentó Rodríguez.

Según comenta el ex Destinostv, su llegada aportó experiencia y credibilidad por ser parte de la misma empresa. Asegura estar totalmente agradecido, pues la revista le permitió mostrar su lado más personal al público y le representó un gran crecimiento profesional.

“A Giros le tengo un valor incalculable. Ahí aprendí de todo, podía venir de entrevistar a un doctor, psicólogo, dermatólogo o lo que sea y de ahí pasar a la cocina, luego a jardinería. El cariño de la gente es increíble, todavía me topan y me dicen que debería volver, que hago falta”, añadió.

El trío Figueroa, Rodríguez y Mendieta (luego Cordero) se sostuvo con éxito durante casi seis años, hasta que nuevamente un giro drástico le movió el suelo al programa. En el 2011, Repretel anunció la salida de los dos compañeros de Patricia Figueroa y dio la bienvenida a Verónica González y Leonardo Perucci.

2011-2016: Sobrevivir a la primera década

El actor español Jorge Valenty (a la izquierda) tuvo un paso de dos años por 'Giros'. Le acompañan Patricia Figueroa, Verónica González y venezolano Vicente Tepedino. Foto: Cortesía Repretel.

Con Perucci y González, arrancó una nueva etapa que, como todo cambio, no estuvo exento de críticas de quienes se encariñaron con los anteriores presentadores. Además, esta época coincidió con el auge de las redes sociales, lo que hacía visible más fácilmente los comentarios de la gente.

La ex Miss Costa Rica recuerda que su adaptación fue difícil al principio. Uno de los retos fue el de pasar de un programa pregrabado, como el bloque publicitario de Me lo dijo Adela, a conducir en vivo. Otro, soportar el gran nivel de exposición mediática.

“Tuve un periodo donde me costó ganarme el cariño del público, bendito Dios que no fue tan largo. Cuando uno inicia en un formato la gente tiene que conocerte y eso lleva tiempo. Al principio no la pasé tan bien, siendo honesta”, confesó la modelo.

Ambos presentadores tuvieron un impasse en su participación en el programa en el año 2013. González salió para dedicarse a sus negocios durante unos meses y Perucci para recibir tratamiento por un cáncer linfático que sufrió.

“Estuve 8 meses en el Calderón (hospital) y tuve que dejar el programa todo ese tiempo. El canal se comportó maravillosamente conmigo, tuvo una gentileza y generosidad increíble porque mantuvieron mi puesto”, relató el veterano actor.

El artista menciona que su paso por Giros fue maravilloso y que en reiteradas ocasiones pudieron posicionarse como el programa con más rating en la franja horaria de la mañana. Comenta que tiene gran pasión por la cocina y por esto se dio gusto en los segmentos con el chef.

“Nunca me había visto en un matinal y fue una experiencia muy agradable. Pude utilizar muchas cosas que sabía pero que estaban ahí guardadas porque nadie te pregunta nada, pero cuando se tiene la posibilidad de dialogar con un profesional es muy rico para uno”, declaró Perucci.

Entre los muchos giros que vivió el programa en estos años, estuvo un paso de un año de Natalia Monge (2013-2014), quien posteriormente pasó a Informe 11: Las historias, y la participación del actor español Jorge Valenty entre 2015 y 2017. Además, el actor venezolano Vicente Tepedino llegó como un fichaje inesperado en el 2015.

2016-2020: Rumbo a las dos décadas

Douglas Sánchez y Vicente Tepedino acompañaron a Patricia Figueroa y Verónica González, las dos integrantes que más duraron en el programa. Foto: Melissa Fernandez Silva. (MELISSA FERNANDEZ)

El 2016 también fue un año trascendental para la revista matutina del Canal 6, pues su competencia Buen Día, en Canal 7, había renovado su equipo sumando a Nancy Dobles, Randall Salazar, Víctor Carvajal, Omar Cascante y Viviana Calderón.

Repretel no se quedó atrás en estos cambios y contrató a Douglas Sánchez, quien venía del ya extinto Canal 9. Según comenta el periodista, esta experiencia lo hizo ser un personaje mucho más reconocido y aumentó su base de seguidores.

“Cuando ya te ubican como presentador y les empezás a gustar, ese arrastre lo llevás de por vida; a mí Giros me permitió mucho posicionamiento en ese sector. Para ser honesto es el programa que más he disfrutado en toda mi vida”, declaró Sánchez.

Asegura que el perfil de comunicador que tiene hoy en día, lo debe en gran parte a Giros donde aprendió mucho más a improvisar en vivo. Cataloga como “un honor” haber compartido con figuras como Patricia Figueroa, así como el equipo de producción detrás del programa.

“Giros tiene una fórmula que no puedo explicar, pero Yamileth Guido (productora ejecutiva) tiene esa capacidad de olfatear lo que la audiencia quiere. Puedo decir sin temor a equivocarme que en todo lo que ella ha hecho es como el rey Midas, lo convierte en oro”, aseguró.

Unos meses antes de la salida de Sánchez a inicios del 2017, se sumó al programa Ítalo Marenco. Posteriormente, entre el 2019 y 2020 fungió como presentador Andrés Zamora el Padre Mix. A pesar de todos estos cambios, Verónica González se sostuvo como la compañera de Patricia Figueroa que más tiempo estuvo en el programa.

González considera que en sus 10 años en la revista matutina pudo mostrarse de manera más honesta a los televidentes; algo que fue muy diferente en el inicio de su carrera, pues asegura que el mundo del modelaje impone muchas presiones.

“Me ayudó mucho a entender que uno tiene que ser genuino con el público: abrirse. En su momento yo pensaba que tenía que transmitir perfección y no tenía derecho a equivocarme. Es muy lindo que personas que no me conocen se acerquen, me abracen y me digan que les hago falta”, narró la conductora.

2020-2024: Dos décadas y a volar ‘Giros’

Actualmente, 'Giros' es presentado por Maricris Rodríguez, Ítalo Marenco, Charlyn López y Rafael Pérez. Estos dos últimos fueron parte previamente de 'Giros de la Farándula', un programa que pasó por Canal 6 sin mucha pena ni gloria. Foto: Instagram (Instagram)

En la historia de Giros, mucha gente fue y vino, con la única excepción de Patricia Figueroa. Así fue hasta este año, pues desde este 6 de febrero quien fuera la ficha emblemática de la revista matutina se convirtió en presentadora de Noticias Repretel.

“Es curioso por que este año también mi hija se independizó, entonces fue como que se fueran dos hijos. Fue una etapa muy importante y una entrega de muchos años, así como el programa fue para mí yo fui para él. 20 años y creo que se puede decir ‘misión cumplida; Giros voló‘”, expresó Figueroa.

Tras su salida, Ítalo Marenco quedó como el miembro actual con más experiencia en el programa. El actor afirma que esta experiencia ha sido un gran aprendizaje y agradece a Repretel mantenerlo en su equipo desde que entró hace 10 años a Combate con un contrato de solo seis meses.

“Creo que le aporto bastante frescura, al ser la misma persona en la pantalla y afuera se sabe que realmente que el presentador que están viendo es él mismo. Muchas personas cuando se enciende la cámara se ponen una máscara”, comentó Marenco.

Durante su paso por esta revista matutina, el intérprete ha vivido muchos momentos trascendentales en su vida, desde su boda, pasando por el nacimiento de sus hijas y los tristes capítulos de los fallecimientos de sus padres.

“La gente ha vivido conmigo momentos muy lindos y también muy duros. Señoras en el súper han llorado conmigo porque se murió mi papá y mi mamá. Me han dicho que para ellas yo soy como un hijo y no puedo más que sentir agradecimiento en mi corazón”, relató.

Asegura que afronta esta nueva etapa con mucha humildad. No considera que por llevar más años que sus otros tres compañeros, esto signifique que pasó a ser el líder de Giros.

“Patricia es un ejemplo en vida de cómo se tiene que presentar, es una maestra; su salida me dolió muchísimo. Aquí nadie agarra ninguna estafeta, cada persona que tiene la oportunidad en este programa pone su esencia y cuando le toca hacer algo lo tiene que hacer con muchísimo amor”, concluyó Marenco.