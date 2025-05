¿Aarón Suárez a Saprissa? Esta es la verdad que cuentan dentro del club morado

¿Aarón Suárez al Deportivo Saprissa? Si usted no sabía de esto, solo tiene que ingresar a las diferentes redes sociales y observará montajes fotográficos del volante de Alajuelense vestido con la camiseta morada.

En unas aparece con el uniforme morado, en otras con la vestimenta que usa el equipo en los partidos de visita: la camisa con rayas verticales moradas y blancas.

El rumor de que Suárez dejará la Liga y pasará a las filas tibaseñas es fuerte, y muchos hasta lo sostienen al afirmar que el volante no está en los planes de Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense.

El “Macho” no contó con Suárez en las semifinales del Clausura contra Puntarenas, tampoco lo tuvo en cuenta en la final de segunda fase ante Saprissa, y menos en la final frente a Herediano.

De diez partidos que Óscar dirigió a la Liga, Aarón Suárez solo estuvo en tres. Con Ramírez, Suárez solo participó en 144 minutos de 900 que dirigió Óscar.

Aarón Suárez jugó 33 minutos en el segundo partido de Óscar como técnico de la Liga, contra Puntarenas; frente a Santa Ana estuvo 66 minutos en la cancha, y 45 ante Liberia. Luego desapareció para Ramírez.

Pero que Aarón llegue a Saprissa es complicado, sobre todo porque el jugador posee contrato hasta diciembre del 2026, y si algún club quiere sus servicios debe negociar con Alajuelense, que tampoco ha comunicado no contar con él.

La Nación le consultó a una figura de Saprissa, quien conoce el tema de las negociaciones que hace la institución, y negó que estén en conversaciones con Suárez o con Alajuelense para contratarlo.

“Eso que sale en redes sociales es totalmente falso”, dijo el informante, quien prefirió que no se revelara su identidad.

¿Pero Saprissa no lo ha contactado?, ¿no les interesa del todo?, se le preguntó a la fuente, quien respondió: “Eso es así, como usted lo dice. Perfecto”.

Este es un perfil de X donde se menciona que Aarón Suárez pasará al Deportivo Saprissa.

Adolfo Hernández, de la empresa C&H Sports Agency, entidad que representa a Aarón Suárez, se refirió al tema.

“Eso de que Aarón vaya para Saprissa es falso. Tiene contrato con la Liga y hasta el momento, el club no ha dicho no tenerlo en cuenta. Posee contrato hasta el 2026 y no se ha tocado ningún tema sobre su futuro”, dijo Hernández.

A Adolfo se le consultó si Saprissa está en la órbita, si al menos preguntó por Suárez.

Nada. Saprissa no ha preguntado, eso que sale en redes sociales es falso", recalcó Adolfo Hernández.

Pese a que Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, casi no lo tomó en cuenta. Aarón Suárez tiene contrato con la Liga hasta diciembre del 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

De momento, los únicos movimientos que Saprissa confirmó son las salidas del defensa panameño Eduardo Anderson y del extremo Gino Vivi. Ambos estaban a préstamo y se les venció el contrato al terminar el torneo, y la dirigencia morada le informó a sus clubes que no iban a comprar la ficha de ambos.

Eduardo Anderson pertenece al Alianza de Panamá y Gino Vivi a Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

