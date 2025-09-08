Édgar Silva estalló contra figura de la radio que ‘hacía mofa’ de él: ‘Me cae mal... no es una buena persona’

Édgar Silva contó una fuerte anécdota sobre una figura de la radio de Costa Rica, durante su reciente aparición en 'La revista' de Multimedios.

Édgar Silva sorprendió a muchos, luego de que Multimedios Canal 8 anunciara hace unos días que la reconocida figura de Teletica estaría como invitado en el programa La Revista. Pero aún más sorprendente fue su participación en la que, sin pelos en la lengua, reflexionó sobre la amistad.

Durante su amplia intervención, Silva aseguró que no tiene expectativas con los demás, porque todos fallan, pero al ser consultado por Fabiola Herra, confesó lo que le molesta especialmente: ser utilizado.

Además, mediante una anécdota, reveló que aún resiente que, durante una época, en las radioemisoras juveniles se “hacía mucha mofa” de él. De acuerdo con el presentador, esto le generó molestia debido a que lastimaba a sus amigos y familiares.

“Alguno de esos (que se mofaban de él en la radio) osó invitarme a su programa para conversar o entrevistarme. Las tres o cuatro veces que me mandó a decir, yo le dije que no, porque me cae mal, porque no es una buena persona. Yo logré mis cosas en mi vida, creo yo, sin necesidad de hablar mal de la gente”, narró el periodista.

“Yo doy testimonio de que yo crecí en mi carrera sin necesidad de comerle las nalgas a nadie... para decirlo en bonito”, agregó.

#ElMañanero | La Revista 💔 Juan pasaba por uno de los peores momentos de su vida: perdió el trabajo, su relación terminó y pensó que sus amigos estarían allí. 😢 Pero algunos desaparecieron, no llamaron ni se acercaron. ❓ Y quedó la duda: ¿se vale que un amigo se aleje cuando uno está en problemas, o eso es una traición? 👉 Lo debatimos este lunes en El Mañanero junto a Edgar Silva. Publicado por Multimedios CR en Lunes, 8 de septiembre de 2025

No obstante, Silva no entró en más detalles, ni reveló de quién se trata.

Más adelante, en la tertulia, el experimentado comunicador también mencionó que se siente utilizado cuando sale a comer y algunas personas cercanas exhiben la reunión social en sus redes.

“Eso me molesta un poco y me hace levantar esta ceja y decir: ‘eh... lo quiero, lo estimo, pero suave’. Cuando estoy con vos, yo estoy con vos, y por eso es que mis amigos de la infancia son mis amigos, porque sé que me quieren a pesar de”, comentó.