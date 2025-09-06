Édgar Silva va para Multimedios Canal 8: esto es lo que pasará

El reconocido periodista Édgar Silva estará en Multimedios.

Así lo confirmó Canal 8 con una publicación en sus redes sociales en la que informó de que el comunicador, presentador de Mira quién baila, de Teletica, participará como invitado este lunes 8 de setiembre en el programa matutino La revista.

El anuncio llamó la atención del público, ya que Silva es una figura reconocida de Canal 7. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que aceptara la invitación del espacio mañanero.

Con esta publicación, Multimedios Canal 8 confirmó la presencia de Édgar Silva en su programa matutino 'La revista'. (Facebook)

“Édgar Silva es sinónimo de alegría y diversión. Queremos que nuestros televidentes arranquen la semana con la mejor energía positiva, y sabemos que él tiene ese encanto que contagia”, explicó José Víquez, nuevo director de La revista, ante consulta de La Nación.

“Lo que sí podemos adelantar es que será una mañana diferente y llena de sorpresas en La revista”, agregó Víquez.

Se intentó conversar con Silva sobre el tema; sin embargo, no respondió la llamada telefónica a su celular.

