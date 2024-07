Édgar Silva regresa feliz a Teletica: ‘Es bonito saber que siempre está la puerta abierta’

El regreso de Édgar Silva a conducir un programa en Teletica tiene al periodista lleno de adrenalina, pero sobre todo muy ilusionado por los retos que tiene al convertirse en el conductor de El buscador en red, el nuevo programa de entrevistas de Canal 7.

Después de que la televisora anunciara su retorno a las pantallas, la mañana de este lunes 21 de julio, Silva conversó con La Nación sobre sus sentimientos al retornar a su casa televisiva.

El buscador en red se estrenará el miércoles 7 de agosto, a las 8 p.m. Es un espacio en el cual se utilizan datos publicados por los entrevistados en sus redes sociales y, a partir de ahí, se desarrolla la conversación, explicaron tanto el canal como Silva.

Silva ha mantenido una relación de larga data con Teletica. Ahí dio sus primeros pasos como periodista y, a lo largo de 20 años, se desempeñó en diferentes puestos y producciones del canal como En vivo a las 5, la revista matutina Buen Día, El Chinamo, Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Nace una estrella y su programa de entrevistas Las paredes oyen. En octubre del 2014 había renunciado para luego volver apenas unos meses después. A finales del 2015 dijo adiós a la empresa, pero a lo largo de los últimos años ha trabajado esporádicamente en otras producciones como Nace una estrella.

Sobre la relación con Teletica y El buscador en red, Silva habló con este medio. A continuación, un extracto de la entrevista.

–Regresa a un formato similar al de Las paredes oyen y en algo que a usted le gusta mucho, que es la entrevista. ¿Cómo se siente de cara al estreno?

–Estos proyectos siempre son una descarga de adrenalina. Me siento ilusionado, esperanzado, deseoso de que la gente tenga una opción bonita para ver en televisión abierta un día entre semana. Esperamos que todas las entrevistas salgan bien y, sobre todo, que resulten atractivas y que sean de alguna forma aleccionadoras para todos en algún aspecto de la vida.

–El buscador en red, además, suma el tema de las redes sociales que tanto están en nuestras vidas...

–El año pasado, cuando estuve haciendo Nace una estrella, me dijeron que tenían una posibilidad de nuevo hacer Las paredes oyen. Les dije que sí, que iba a evaluar y a buscar nombres. Cuando estábamos en ese ínterin, me llamó Zaida Jiménez, gerente de mercadeo y programación, y me dijo que encontraron este programa. Me lo mostraron y dije que sí, que me atrevía a hacerlo.

“Es una entrevista, pero es muy atractivo, porque los insumos para las preguntas salen de las mismas publicaciones que el personaje ha hecho de su vida en las redes sociales. También se busca lo que las personas han opinado sobre estos personajes”.

–Ese detalle puede generar empatía y acercar al público...

–Siento que muchos, o más bien todos, estamos asomados a las redes, y creo que eso es lo bonito del programa. La gente va viendo conmigo las redes sociales de los personajes, me gustó mucho. Dentro del concepto de entrevista de semblanza, me gustó mucho.

“No me quiero centrar en nada más que en la simple descripción o narración de lo que se está viendo en la pantalla. Ahí es donde yo le sumo la escuela de Las paredes oyen, donde consulto un poco más sobre valores, principios y emociones”.

LEA MÁS: Édgar Silva sobre ‘Buen día’: ‘Las personas vamos y venimos’

–Investigación y entrevista, bases del periodismo que a usted se le dan muy bien...

–Sí, por eso digo que cuando lo vi, me ilusioné inmediatamente. Claro, son un montón de datos que hay que buscar. Para eso tengo un equipo de cuatro periodistas que son esenciales: Mariana Montoya, Natalia Lizano, Steven Acosta y Julián Valverde, quienes son mis buscadores, y me ayudan a recorrer las redes para encontrar datos que sean atractivos, relevantes y que me ayuden a contar la historia de los personajes.

–La relación con Teletica es de muchos años. Se siguen queriendo y confiando el uno en el otro. ¿Qué significa esto para usted?

–Casualmente, acabo de leer un comentario que decía que a mí me habían sacado por la puerta de atrás. Me pongo a pensar que si yo fuera el entrevistado, ese es el tipo de respuestas que me gustaría dar en un programa, porque hay comentarios que surgen de la ignorancia. Creo que el personaje tiene derecho a contar su historia.

”Esto que me estás preguntando, creo que puede ayudar al público a entender que yo me fui por una decisión personal, porque quería hacer un cambio en mi vida. He tenido una relación de ir y venir; me han ofrecido proyectos que a mí me han interesado. La empresa sigue viendo en mí a alguien de confianza para ofrecerme proyectos.

”Estoy muy agradecido porque siguen tocándome el pie y siguen confiando en mí. Han entendido que el tipo de vida que yo quiero ahora es colaborar con ellos, pero con proyectos que tengan plazo. Cualquier persona que haya estado en una empresa puede entender que no hay nada más bonito que salir y saber que te guardan respeto, cariño y confianza, que siempre está la puerta abierta para volver.

Una de las últimas participaciones de Édgar Silva en Teletica fue como parte del elenco de 'Nace una estrella'. Ahora regresará como conductor del programa 'El buscador en red'. (Lilly Arce Robles.)

LEA MÁS: Édgar Silva: ‘Ahora que uno está más viejo se vuelve más sensible a los esfuerzos de la gente’