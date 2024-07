Édgar Silva regresa a Teletica: Será presentador del programa ‘El buscador en red’

El periodista Édgar Silva regresa a la pantalla de Teletica como presentador del nuevo programa El buscador en red, según lo confirmó la televisora en su página web. El espacio se estrenará el miércoles 7 de agosto, a las 8 p.m.

“Es un programa de entrevistas basado en información pública disponible en la red, el cual investiga la vida de los invitados a través de datos encontrados en redes sociales y buscadores”, explicó el canal.

El buscador en red utilizará material de fotografías, videos y lugares significativos relacionados con los entrevistados. Según un comunicado de prensa de la televisora, el programa tendrá a distintas figuras del mundo artístico, deportivo, empresarial, entre otros.

“Con este proyecto, Teletica alcanza, por primera vez en la historia, su objetivo de completar una parrilla con programación 100% nacional en el prime time de lunes a viernes”, agregó la información.

En entrevista con La Nación, Silva afirmó que se sentía con mucha adrenalina y muy ilusionado de cara al estreno del nuevo proyecto. “Estoy esperanzado y deseoso de que la gente tenga una opción bonita para ver en televisión abierta, un día entre semana. Esperamos que todas las entrevistas salgan bien y que, sobre todo, resulten atractivas, pero que también sean de alguna forma aleccionadoras para todos en algún aspecto de la vida”, comentó.

Silva contará con el apoyo de los periodistas Mariana Montoya, Natalia Lizano, Steven Acosta y Julián Valverde. “Ellos me ayudan a buscar y a recorrer las redes para encontrar datos que sean atractivos, relevantes y que me ayuden a contar las historias de las personas”, explicó.

El formato de El buscador en red es propiedad de Rafter Media Argentina.

Édgar Silva y su relación de larga data con Teletica

El periodista Édgar Silva ha sido uno de los rostros más reconocidos de Teletica Canal 7. Comenzó su carrera como periodista muy joven. Se desempeñó en programas como En Vivo a las 5, la revista matutina Buen Día, El Chinamo, Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Nace una estrella y su programa de entrevistas Las paredes oyen. De hecho, en la última edición de Nace una estrella, regresó como parte del elenco de presentadores.

En octubre del 2014, Silva presentó su renuncia al canal después de 20 años de laborar allí. La decisión obedeció a que él quería atender situaciones personales y retomar su estabilidad emocional; sin embargo, el alejamiento sería por un lapso de un año o un poco más, según había dicho.

LEA MÁS: Édgar Silva: “No me voy peleado; me voy porque quiero cambiar mi rutina de vida”

En enero del 2015, regresó como presentador de la cobertura del Tope de Palmares y retomó las riendas de Buen Día. Por último, en octubre del 2015, volvió a despedirse de las pantallas de Teletica; oficialmente, su salida se dio en diciembre de ese año.

“Cabe destacar que yo me fui por una decisión personal, porque quería hacer un cambio en mi vida. Estoy cumpliendo ese sueño y, a casi nueve años de haberme ido, he tenido una relación de ir y venir con el canal. Me han ofrecido proyectos que a mí me han interesado”, explicó Silva, quien se manifestó muy agradecido porque la empresa le siga haciendo propuestas de espacios como el que próximamente conducirá.

Una de las entrevistas que realizó Édgar Silva en el programa 'Las paredes oyen' fue a la cantante Laura Pausini. Ahora, el periodista regresará a Teletica con el espacio 'El buscador en red'. (Diana Mendez)

LEA MÁS: Édgar Silva: ‘Ahora que uno está más viejo se vuelve más sensible a los esfuerzos de la gente’