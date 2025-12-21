Fiestas de Zapote 2025-2026: Estos serán los precios de las corridas de toros y los juegos mecánicos

Las corridas de toros y los juegos mecánicos forman parte de las principales atracciones de las Fiestas de Zapote 2025-2026.

Las Fiestas de Zapote 2025-2026 tendrán precios diferenciados tanto para las corridas de toros como para los juegos mecánicos, según informó la organización del evento y lo detallado en la página oficial de Facebook de las fiestas.

Este año las fiestas se realizarán del 25 de diciembre al 4 de enero.

En el caso de las corridas de toros, las entradas tendrán los siguientes costos y promociones:

Tarde: ¢17.000 (promoción 3x1)

¢17.000 (promoción 3x1) Noche: ¢17.000 (promoción 2x1)

¢17.000 (promoción 2x1) Palcos tarde: ¢25.000 (promoción 3x1)

¢25.000 (promoción 3x1) Palcos noche: ¢25.000 (promoción 2x1)

Las corridas se realizarán todos los días, con funciones a las 3:00 p. m. y 7:00 p. m., y también serán transmitidas por Canal OPA (canal 38) y Multimedios (canal 8).

Juegos mecánicos

En cuanto a los juegos mecánicos, los precios por atracción serán de entre ¢1.500 y ¢2.000, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de Facebook de las Fiestas de Zapote.

Este año, el campo ferial contará con dos empresas operadoras de juegos: Play Land Park Centroamérica y Fantasy International Park.

Ambas ofrecerán atracciones mecánicas para diferentes edades, como parte de la oferta recreativa del campo ferial.

La organización recordó que los precios pueden variar según el tipo de juego y que el campo ferial contará, además, con zonas gastronómicas, espacios de descanso y controles de seguridad, para garantizar una experiencia ordenada durante los once días de actividades.