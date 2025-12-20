¿Cuándo inician las Fiestas de Zapote 2025-2026? Todo lo que debe saber

Las Fiestas de Zapote 2025-2026 se realizarán del 25 de diciembre al 4 de enero en el Campo Ferial de Zapote.

Este 25 de diciembre, el Campo Ferial de Zapote abrirá, un año más, sus puertas a miles de personas para el inicio de las esperadas Fiestas de Zapote 2025-2026, de fin y principio de año.

Las fiestas se extenderán hasta el 4 de enero, es decir, serán 11 días llenos de corridas de toros, un parque de atracciones mecánicas, conciertos gratuitos y zonas gastronómicas, según informó la Comisión de Fiestas de Zapote de la Municipalidad de San José.

Las corridas de toros se llevarán a cabo todos los días en dos funciones, a las 3:00 p. m. y 7:00 p. m., y también podrán seguirse a través de las transmisiones oficiales de Canal OPA (canal 38) y Multimedios (canal 8).

Según la organización, el campo ferial contará con el Fantasy Internacional Park, con juegos mecánicos para distintas edades, así como espacios de descanso, áreas de comidas y bebidas y servicios para las personas visitantes.

Además, se aplicarán controles de acceso, operativos de seguridad, señalización y apoyo interinstitucional para reforzar el carácter familiar y seguro del evento.

La presidenta de la Comisión de Fiestas de Zapote, Alexandra Vargas Calvo, señaló que el objetivo es ofrecer un espacio sano y accesible para que las personas disfruten de las tradiciones de fin y principio de año.

Precios de las entradas a las corridas

Las entradas tendrán los siguientes costos:

Tarde: ¢17.000 (promoción 3x1)

¢17.000 (promoción 3x1) Noche: ¢17.000 (promoción 2x1)

¢17.000 (promoción 2x1) Palcos tarde: ¢25.000 (promoción 3x1)

¢25.000 (promoción 3x1) Palcos noche: ¢25.000 (promoción 2x1)

Conciertos gratuitos

El Campo Ferial también dispondrá de una zona de conciertos gratuitos, con presentaciones durante los once días de fiestas.

Entre los artistas programados figuran Buena Calle, Mario Quirós, Expresso, Garbanzos y Johny Man, Arlene Elizondo, Diesel, La Kuarta, Plancha Live, Marfil y Toledo, entre otros.

Las Fiestas de Zapote se han consolidado como una de las principales actividades de cierre de año en el país, al reunir tradición, música, entretenimiento y gastronomía en un mismo espacio durante más de una semana.