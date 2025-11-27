Agenda cultural del fin de semana: Navidad, música y arte en todo el país

Costa Rica vivirá un fin de semana con actividades navideñas, conciertos, espectáculos familiares y propuestas culturales para todas las edades. Varias municipalidades iniciarán sus festejos con eventos dirigidos a sus comunidades, mientras que museos, teatros y centros comerciales preparan conciertos, talleres y presentaciones especiales.

Municipalidades celebran la Navidad

El ayuntamiento de Santa Ana organiza múltiples eventos para abrir la temporada navideña en distintos distritos. El viernes 28 de noviembre, el parque central del cantón disfrutará el show de apertura de la Casita Trululú, a las 11:30 a. m., mientras que la bendición del portal será a las 4 p. m.

La celebración continuará el sábado 29 de noviembre en el parque de Piedades, donde se realizará la bendición del portal y la inauguración navideña a las 5 p. m.

En Heredia, la municipalidad presentará Heredia Cantón de Luz, un proyecto que transformará zonas centrales con iluminación y actividades para las familias. El sábado 29 de noviembre, a las 4 p. m., el Parque Central Nicolás Ulloa encenderá el Árbol de Navidad en una actividad abierta al público, que incluirá presentaciones artísticas y dinámicas para niños y adultos.

Cartago también convocará a las familias de la provincia con su tradicional desfile navideño. Este recorrido se realizará el sábado 29 de noviembre a las 5 p. m., por las principales calles del centro. El desfile contará con bandas independientes, carrozas, grupos de baile, pasacalles, autos y motos decoradas, porristas, personajes alusivos a la temporada y el acompañamiento del coro polifónico de la UACA.

La obra 'El Cascanueces' tendrá dos fechas el último fin de semana de noviembre. (Instagram/Instagram)

Iluminación de la Fachada del Museo de los Niños

El Museo de los Niños celebrará los 25 años de la iluminación de la fachada, con una jornada especial el domingo 30 de noviembre. Desde la 1 p. m., Calle 4 en San José, se convertirá en un corredor festivo con personajes de fantasía, estaciones de coloreo, pintacaritas, bailes, música, exhibiciones policiales y espacios para fotografías.

La jornada continuará a las 4 p. m. con actividades en la tarima principal del museo, donde se presentarán coreografías, cantos navideños y activaciones para el público. El espectáculo central, titulado La fábrica de ilusiones, iniciará a las 7 p. m., con un elenco de más de 50 artistas, efectos visuales, videomapping y el tradicional conteo para activar más de 4.000 bombillitos.

El Museo de los Niños promete muchas actividades en la iluminación de su fachada. (Cortesía Museo de los Niños)

Rock y Navidad: Gandhi en Paseo de las Flores

En Heredia, el centro comercial Paseo de las Flores ofrecerá música y actividades para el público el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre. La banda nacional Gandhi se presentará el sábado, a las 6:30 p. m., en el Fortín principal del centro comercial, en un concierto gratuito con Gandhi.

El sábado y el domingo, entre las 3 y 5 p. m., la agenda de Paseo de las Flores incluirá talleres creativos. Por su parte, la actividad Caja de Música se presentará ambos días, de 4 a 6 p. m., y de 5 a 7 p. m. se abre el espacio para fotografiarse con Santa.

Este 29 de noviembre, Gandhi se presentará en Paseo de las Flores. (Juan Calivá/Cortesía)

Orquesta Sinfónica Nacional celebra 85 años

El Teatro Nacional recibirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica para el cierre de su Temporada Oficial 2025, que coincidirá con la celebración de sus 85 años. Los conciertos se realizarán este viernes 28 de noviembre a las 8 p. m. y el domingo 30 a las 10:30 a. m.

El programa incluirá Alborada del gracioso, de Maurice Ravel; Capricho español, de Rimsky-Korsakov; y Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky.

La Orquesta Sinfónica cumple 85 años de fundación este mes de noviembre. (Instagram Sinfónica Nacional)

El Jazz Party: Costa Rica Lindy celebra su primer aniversario

La comunidad del swing y el jazz gozarán con el Jazz Party, evento organizado por Costa Rica Lindy. En el Buena Vista Barrio Social, en San Pedro de Montes de Oca, esta organización artística celebrará su primer aniversario el sábado 29 de noviembre, de 7 y 11 p. m.

El evento contará con música swing en vivo a cargo de Acuarela Jazz, presentaciones de bailarines, jam circles y una clase introductoria para personas que se acercan por primera vez a este estilo de baile. La organización explicó que la actividad incluirá venta de comida y bebida a precios accesibles y un ambiente seguro para bailarines, estudiantes y público general. Las entradas tendrán un costo de ¢8.500 en preventa y ¢10.000 en puerta.

Los amantes del baile podrán disfrutar de una fiesta enfocada en el jazz, en San Pedro de Montes de Oca. (Instagram/Instagram)

Otras actividades del fin de semana:

— Actividades del fin de semana en Parque de Diversiones: Del 28 al 30 de noviembre habrá pintacaritas musical en Plaza Tío Conejo. El 28 y 29 de noviembre habrá show musical en el Teatro Tío Conejo, mientras que el 30 de noviembre se realizará un concierto con marimba en el atrio de la iglesia de Pueblo Antiguo.

— El Cascanueces, en el Teatro Eugene O’Neill: La Asociación Kingdom Global presenta este clásico navideño con más de 50 artistas en escena. Las funciones serán el sábado 29 de noviembre a las 4 p. m. y 7 p. m., y el domingo 30 de noviembre a las 11 a. m. y 5 p. m. Entrada general: ¢10.000.

— El Quinto Año, exhibición de acuarelas de Gisela Stradtmann y generación 1980: La Galería Sophia Wanamaker exhibe obras de la maestra Gisela Stradtmann, junto a las artistas Fresia García, Marta Rivera, Nela Salgado, Orietta Ortiz y Sandra Frech. La muestra estará abierta hasta el 13 de diciembre. Horario: lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m., y sábados de 9 a. m. a 4 p. m. Entrada gratuita.

—Concierto íntimo de Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad: La banda argentina presentará su álbum Berrinche en un formato cercano y emocional. El concierto será el 28 de noviembre de 2025, en Club Pepper. Entradas generales: ¢38.000. Show para mayores de 12 años y menores acompañados por un adulto.

— Navidad en Escazú Village: La inauguración navideña será el 30 de noviembre, con actividades durante todo el día. Habrá talleres, fotos con personajes, presentaciones de banda sinfónica y shows comunitarios.

— El Tigre de la Posada, montaje del Teatro 1887, CENAC: Obra del Taller Nacional de Teatro, basada en El Inspector de Nikolai Gogol y dirigida por Sergio Masís. Funciones hasta el 7 de diciembre de 2025. Horarios: jueves a sábado a las 7 p. m. y domingos a las 5 p. m. Entrada: un regalo nuevo no bélico y sin baterías. Reservas: 2295-6086 / 8889-5283.

— Galería Nacional, exposiciones Desde el aliento y 70 años de la Pedagogía Hospitalaria: La artista Marcela Díaz presenta 22 acuarelas que exploran la respiración y la emoción. También se exhiben 190 obras realizadas por pacientes y estudiantes en convalecencia. Ambas muestras estarán abiertas hasta el 29 de noviembre, de 9 a. m. a 5 p. m. Entrada gratuita.

— Stand-up comedy de Liss Pereira, El origen de nuestros traumas: Presentación el viernes 28 de noviembre, a las 8 p. m., en un show para mayores de 18 años. Entradas entre ¢17.300 y ¢61.800 en eticket.cr.

— Concierto de Marimba en el Festival Regional e Internacional de Marimba: Música popular costarricense el viernes 28 de noviembre, de 2 p. m. a 3 p. m., en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.

— Monólogo El vuelo del barrilete, Teatro Nico Baker: La actriz Sofía Chaverri interpreta una historia de resiliencia inspirada en una situación de violencia y reconstrucción personal. Funciones el sábado 29 de noviembre, a las 8 p. m., y el domingo 30 de noviembre, a las 6 p. m.