Viva

Agenda cultural del fin de semana: Navidad, música y arte en todo el país

El país ofrece festivales navideños, jazz, rock y actividades gratuitas para toda la familia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Varias municipalidades realizarán la iluminación de la Navidad en sus cantones. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Agenda culturalNavidad
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.