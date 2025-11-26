‘¡Que no nos quiten Sinfonola, es nuestra cultura!’, dice en concierto el líder de Los Hicsos

El líder de Los Hicsos, Gerardo Ramírez (primero abajo de izquierda a derecha), aseguró que Radio Sinfonola es parte de la cultura cartaginesa.

El líder del conjunto nacional Los Hicsos, Gerardo Ramírez, realizó un peculiar llamado relacionado con Radio Sinfonola y su anunciado cierre. Lo hizo durante un homenaje ofrecido el martes a su agrupación, protagonizado junto a la Orquesta Sinfónica Regional de Cartago.

“¡Que no nos quiten (Radio) Sinfonola!”, urgió el vocalista de Los Hicsos, antes de presentar el exitoso tema Violencia.

Tras su petición, el público aplaudió y respaldó su solicitud con gritos. “En serio, nuestros abuelos, nuestros papás escucharon desde Radio Hispana, después Radio Rumbo y ahora Sinfonola, y la quieren sacar del aire, ¡qué barbaridad!”, insistió el músico.

Ramírez concluyó su mensaje asegurando que Radio Sinfonola es parte de la cultura cartaginesa. Uno de sus compañeros aprovechó el momento para hacer un llamado a poner fin a la violencia en el país.

El cierre del espacio radiofónico fue anunciado el sábado 22 de noviembre por Carlos Lafuente, gerente de la emisora.

La decisión se tomó debido a que la empresa no participó en la subasta de bandas de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuyo periodo de recepción de ofertas concluyó el viernes 21.

“Desde el corazón de Radio Sinfonola, a ustedes que sabemos nos aprecian, les escribimos estas notas, porque nunca podríamos irnos sin decirle adiós”, inició Lafuente en su discurso.

De esa manera, Sinfonola se sumó a otras emisoras que también confirmaron su decisión de no participar en la puja, entre ellas Radio Musical y Radio Hit, ambas pertenecientes a la Cadena Musical.

Este miércoles 26 de noviembre, sin embargo, trascendió que Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional, ordenó la suspensión inmediata de la subasta de frecuencias de radio y televisión, con motivo del análisis de un recurso de amparo.