El ‘fenómeno Sinfonola’: sacerdote y periodista analiza cómo una emisora pequeña puso rostro humano a la subasta de frecuencias

Radio Sinfonola anunció que no participará en la subasta del espectro radioeléctrico porque ‘no tiene la menor posibilidad de pagar los cientos de millones’ que se requieren para concursar.

Por Sebastián Sánchez
El programa 'Festival de recuerdos' de Sinfonola se mantuvo al aire en esa emisora durante 21 años. Antes se emitía por radio Rumbo.
Radio Sinfonola anunció que no participará en la subasta del espectro radioeléctrico. (Facebook)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

