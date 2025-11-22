Christian Sandoval reacciona a cierre de Radio Sinfonola: ‘Infames los que hoy están felices de ver a tantos sin trabajo’

Christian Sandoval, periodista de Teletica Deportes, se pronunció en redes sociales sobre el cierre de Radio Sinfonola y otras emisoras.

El periodista de Teletica Deportes, Christian Sandoval, reaccionó al cierre de Radio Sinfonola y calificó como “infames” a quienes se alegran de ver a tantas personas sin trabajo.

Este sábado, Radio Sinfonola anunció que saldrá del aire luego de que la empresa no participara en la subasta de bandas de radio y televisión, organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuyo periodo de recepción de ofertas concluyó el viernes.

“Qué triste y doloroso es saber que mataron a emisoras de radio históricas, queridas y de lo poco que aún nos unía en el sentimiento de nuestras raíces”, escribió Sandoval al compartir el audio en el que Carlos Lafuente, gerente de la emisora, anunciaba el cierre de la estación.

El periodista agregó: “Infames los que hoy están felices de ver a tantos sin trabajo. Quisieron matar a los grandes y resulta que los hicieron más fuertes”.

Además de Sinfonola, otras emisoras radiales confirmaron que quedarían fuera de la subasta, entre ellas Radio Musical y Radio Hit, ambas pertenecientes a la Cadena Musical.