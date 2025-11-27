Viva

¿Qué hace una mujer cuando el amor de su vida se vuelve su infierno? Sofía Chaverri narra la historia en este monólogo

‘El vuelo del barrilete’ vuelve al teatro durante el próximo fin de semana. Una historia de amor que, de forma inesperada, se torna violenta, dolorosa y resiliente

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La actriz costarricense que protagoniza el monólogo y encarna a Carmela es Sofía Chaverri, y la obra fue escrita y dirigida por Luis Fernando Gómez.
La actriz costarricense que protagoniza 'El vuelo del barrilete’ es Sofía Chaverri. La obra fue escrita y dirigida por Luis Fernando Gómez. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sofía ChaverriEl Vuelo del Barrilete
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.