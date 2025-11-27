¿Qué hace una mujer cuando el amor de su vida se vuelve su infierno? Sofía Chaverri narra la historia en este monólogo

La actriz costarricense que protagoniza 'El vuelo del barrilete’ es Sofía Chaverri. La obra fue escrita y dirigida por Luis Fernando Gómez.

Carmela se enamoró del hombre que parecía ser el amor de su vida, contrayendo un matrimonio prometedor que causaba mucha ilusión. Sin embargo, esa relación amorosa se convirtió en una gran pesadilla.

El punto de quiebre fue tras un partido de fútbol que vio su esposo: una mirada tierna y dulce perdió su encanto y se tornó completamente amenazante; lo que pasó terminó por romper aquel primer vínculo. En ese momento, Carmela decidió empezar sola y reconstruirse a sí misma y a su historia.

Esto retrata la actriz costarricense Sofía Chaverri en el monólogo El vuelo del barrilete, escrito y dirigido por Luis Fernando Gómez. Es una historia cargada de sentimientos que narra una situación de violencia, dolor y la resiliencia de una mujer.

La puesta en escena se presentará en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, con dos funciones en el Teatro Nico Baker (contiguo a la Sala Garbo, 100 metros al sur de Pizza Hut de Paseo Colón). Los horarios para apreciar la obra son el sábado 29 de noviembre, a las 8 p. m., y el domingo 30, a las 6 p. m.

'El vuelo del barrilete' es un monólogo que narra la historia de Carmela, una mujer cuyo matrimonio se convirtió en una pesadilla. (Cortesía/Cortesía)

“Me ilusiona mucho volver a este monólogo tan necesario, ya que es una realidad que se vive no solo en el país, sino a nivel mundial. Parte de mi labor como artista es visibilizar historias que puedan generar conversación acerca de temas que nos afectan socialmente y darle voz a realidades como la de Carmela”, explicó Chaverri.

La actriz, que se hizo muy popular tras su participación en la serie Los enredos de Juan Vainas, de Teletica, mencionó también que este es un personaje al que le tiene mucho cariño, ya que lo ha encarnado durante cuatro años.

El Día de la No Violencia contra la Mujer se conmemoró el pasado 25 de noviembre con marchas sobre una lucha que continúa presente.