Violencia digital en la pareja: cuando la agresión contra la mujer se disfraza de amor y cuidado

El control disfrazado de celos o “cuidado” es una de las señales más frecuentes en relaciones donde existe violencia digital.

La violencia contra las mujeres no siempre llega como un golpe ni inicia con un grito. Muchas veces comienza en silencio, bajo excusas como “te celo porque te amo” o “dame tu contraseña porque no nos escondemos nada”.

En la era digital, estos comportamientos se amplifican: el control, la vigilancia o el acoso dejan de estar solo en la vida cotidiana y pasan a las pantallas. Y aunque se disfracen de cuidado, son formas de violencia que afectan la salud emocional, la autonomía y la seguridad de las mujeres.

Lo que debe saber:

La violencia digital reproduce los mismos patrones de poder y control de la violencia física o psicológica, pero con mayor alcance y velocidad .

. Nueve de cada diez mujeres en América Latina han vivido algún tipo de agresión facilitada por tecnología, según la ONU .

Las señales tempranas casi siempre están disfrazadas de celos, supuesta protección o "preocupación".

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la psicóloga Olga Ruiz, del Centro Terapéutico Fátima, explica los tipos de violencia que existen y cómo ayudar a una mujer cercana que necesita apoyo.

¿Qué es violencia contra las mujeres?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en género que cause daño físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, ya sea en espacios públicos, privados o digitales. Le puede ocurrir a cualquier mujer, sin importar edad, nivel educativo, estado civil o situación económica.

Existen múltiples formas de violencia: institucional, social, política, laboral, doméstica y también en las relaciones de pareja. Suelen coexistir (suceder al mismo tiempo) y generar agotamiento emocional, aislamiento y vulnerabilidad.

Los tipos de violencia en la pareja: cuando no hay golpes, pero sí daño

Ruiz explica que, en una relación afectiva, la violencia puede aparecer de muchas formas:

Violencia psicológica: Insultos, humillaciones, bromas que desvalorizan, silencios castigadores, manipulación emocional (“si me dejas, me muero”), descalificaciones o cambios bruscos de humor que generan miedo y confusión.

Insultos, humillaciones, bromas que desvalorizan, silencios castigadores, manipulación emocional (“si me dejas, me muero”), descalificaciones o cambios bruscos de humor que generan miedo y confusión. Violencia económica: Control del dinero, impedir trabajar o estudiar, exigir rendición de cuentas por gastos mínimos.

Control del dinero, impedir trabajar o estudiar, exigir rendición de cuentas por gastos mínimos. Violencia sexual: Coerción para tener relaciones sin deseo o sin consentimiento, presión para vestirse de cierta manera, abuso sexual dentro de la pareja.

Coerción para tener relaciones sin deseo o sin consentimiento, presión para vestirse de cierta manera, abuso sexual dentro de la pareja. Violencia física: Agresiones, empujones, intimidación corporal, daño directo.

Agresiones, empujones, intimidación corporal, daño directo. Privación de cuidados de salud: Impedir ir al ginecólogo o a terapia con frases como “no vayas al ginecólogo porque lo que quieres tocarte y me da muchos celos que alguien te revise” o “no vayas donde la psicóloga porque la psicóloga lo que quiere es separarnos”, deslegitimar la necesidad de atención médica.

La violencia digital impacta la salud emocional y puede escalar a agresiones fuera de internet; reconocerla a tiempo es clave. (Canva/Canva)

Violencia digital: señales de alerta

La ONU define la violencia digital como ciberacoso, amenazas, discurso de odio, difusión no consentida de contenido íntimo, vigilancia, suplantación, campañas de desprestigio o deepfakes sexualizados. Muchos de estos comportamientos aparecen primero en la pareja:

revisar o exigir contraseñas.

controlar quién comenta publicaciones o reclamar por “likes”.

enviar mensajes agresivos o amenazantes.

vigilar y exigir ubicaciones en tiempo real.

difundir fotos o videos íntimos sin consentimiento de la mujer.

Estas acciones no son “celos normales”: son herramientas de control.

Según el Informe del Secretario General de la ONU, en América Latina, nueve de cada diez mujeres han vivido violencia facilitada por tecnología. Además:

Las jóvenes de 20 a 29 años son las más afectadas.

son las más afectadas. La violencia comienza temprano: más de la mitad de niñas y adolescentes ha vivido acoso en línea desde los 14 años .

. La violencia digital no se queda en la pantalla: afecta la salud mental, incrementa el aislamiento y puede estar vinculada a agresiones graves fuera de internet.

¿Por qué cuesta tanto reconocerla?

En las relaciones afectivas, la línea entre intimidad y control puede volverse confusa. La experta explicó que muchas mujeres crecieron con la idea de que los celos son un signo de amor, y eso dificulta ver ciertos comportamientos como agresiones.

“Una mujer que, incluso dentro de su familia, no ha vivido situaciones de violencia, pero que crece en un contexto social como el costarricense, por ejemplo, donde existen muchos estereotipos acerca de lo que significa ‘ser una buena mujer’, de lo que significa ‘tener un buen marido’, también podemos tener las mujeres dificultades en poder identificar estas señales tempranas”, explicó la psicóloga, parte de la red médica Medismart.

Si algo “no se siente bien”, es momento de buscar ayuda

La intuición es una señal válida. Cuando una mujer siente miedo, pierde su libertad para expresar lo que piensa o nota que su bienestar emocional se deteriora, es importante buscar apoyo profesional.

La ayuda no significa fracaso: significa proteger la salud, la seguridad y la vida.

“La violencia no para, la violencia con el tiempo se profundiza y se pone más grave. Tomar una decisión a tiempo puede salvarnos la vida”, recalcó la especialista.

¿Cómo apoyar a una mujer que podría estar viviendo violencia?

No juzgar ni usar frases como “yo no entiendo cómo vos tan inteligente te metiste con una persona así, yo te lo advertí muchas veces”.

No aconsejar que se quede o arregle las cosas solo “porque no le ha pegado”.

Fortalecer redes de apoyo : estar presente, invitar a espacios seguros.

: estar presente, invitar a espacios seguros. Brindar apoyo logístico : información, contactos profesionales, acompañamiento.

: información, contactos profesionales, acompañamiento. Mantenerse cerca, incluso si la persona parece alejarse por presión de su pareja.

“Muchas veces el maltrato se disfraza de amor, se disfraza de preocupación, se disfraza de eso que tiene un carácter fuerte. Sin embargo, es importante tener claro ninguna relación que genere miedo, que genere angustia, que genere pérdida de libertad puede considerarse una relación sana porque el amor no duele, no humilla, no controla, el amor escucha, respeta y nos hace crecer y sentir seguras y amadas”, finalizó Ruiz.