Mi Bienestar

Violencia digital en la pareja: cuando la agresión contra la mujer se disfraza de amor y cuidado

La violencia digital también es violencia de pareja. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conozca sus señales tempranas y cómo apoyar a una mujer que podría estar en riesgo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El control disfrazado de celos o “cuidado” es una de las señales más frecuentes en relaciones donde existe violencia digital.
El control disfrazado de celos o “cuidado” es una de las señales más frecuentes en relaciones donde existe violencia digital. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarViolencia digitalDía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la MujerPsicología
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.