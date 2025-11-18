Mi Bienestar

Comunicación en pareja: lo que debe hablarse para evitar conflictos | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 6

Descubra por qué la comunicación abierta es clave en una relación y cuáles son los temas que toda pareja debe conversar, según una psicóloga.

Por Yucsiany Salazar
Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, comparte una serie de recomendaciones para facilitar que los padres rompan tabúes y guíen a sus hijos correctamente.
La comunicación sincera ayuda a fortalecer el vínculo y resolver diferencias a tiempo. (Canva/Composición de Canva)







