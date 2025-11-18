Comunicación en pareja: lo que debe hablarse para evitar conflictos | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 6

Hablar con sinceridad no siempre es sencillo, pero sí es la base de una relación saludable. Aun así, muchos prefieren callar para evitar discusiones, sin notar que el silencio termina acumulando problemas.

En este nuevo episodio de Mi Bienestar, conversamos con Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, quien explica por qué una buena comunicación empieza por el autoconocimiento y qué hacer para expresar necesidades, límites y acuerdos sin miedo. Le invitamos a dedicar 14 minutos a su bienestar.