Ley del hielo en la pareja: ¿Qué es y cómo afecta la comunicación?

Aprenda a reconocer la “ley del hielo” o el castigo con el silencio en su relación. Una psicóloga explica esta manipulación pasivo-agresiva y cómo superarla.

Por Yucsiany Salazar
El silencio prolongado después de una discusión no soluciona los conflictos: puede convertirse en una forma de castigo emocional.
