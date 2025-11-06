Mi Bienestar

Alimentos que hacen feliz a su cerebro: así influye la comida en su salud mental

Una buena alimentación también nutre la mente. Una nutricionista detalla cómo algunos alimentos ayudan a mejorar el ánimo y reducir la ansiedad.

Por Yucsiany Salazar
Comer bien también cuida su mente: alimentos con triptófano, omega-3 y fibra pueden mejorar el ánimo y reducir la ansiedad.
Comer bien también cuida su mente: alimentos con triptófano, omega-3 y fibra pueden mejorar el ánimo y reducir la ansiedad. (Canva/Composición de Canva)







