Mi Bienestar

¿Son normales los olvidos en la vejez? Guía práctica para cuidar la memoria y señales de alerta

Descubra qué olvidos son normales en la vejez y cuáles requieren atención médica. Una especialista en Geriatría da una guía práctica para proteger la memoria y mantener la autonomía del adulto mayor

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Ejercicio físico, buena alimentación y vida social activa son aliados para mantener la memoria saludable.
Ejercicio físico, buena alimentación y vida social activa son aliados para mantener la memoria saludable. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarSaludGeriatríaVejezMemoria
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.