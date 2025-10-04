¿Son normales los olvidos en la vejez? Guía práctica para cuidar la memoria y señales de alerta

En adultos mayores, los olvidos no son normales. Conocer los cambios habituales y las señales de alerta, además de adoptar hábitos saludables, puede proteger la memoria y mejorar la calidad de vida en la vejez. Es por eso que una especialista en Geriatría brinda una guía práctica al respecto.

Lo que debe saber

Olvidos frecuentes que afectan la vida diaria deben ser motivo de consulta médica. Mantener un estilo de vida saludable (ejercicio, alimentación balanceada, sueño adecuado y vida social activa) protege la salud cerebral. La estimulación cognitiva y hábitos diarios fortalecen la memoria y reducen el riesgo de deterioro cognitivo.

Con el paso de los años ocurren cambios naturales en la memoria: puede tomar un poco más de tiempo concentrarse o realizar varias tareas al mismo tiempo. Sin embargo, estos cambios son leves y no deberían interferir con la vida diaria.

Por otro lado, signos como desorientarse en lugares conocidos o cambios de personalidad acompañados de pérdida de memoria no son normales y requieren la atención de un especialista en Geriatría.

Ante este panorama, Grethel Alfaro Campos, especialista en Geriatría de la Clínica Pro Age y parte de la red médica Medismart, explica cómo detectar a tiempo estas señales de alerta y de esa forma prevenir complicaciones y mantener la autonomía del adulto mayor.

Principales signos de alerta

Olvidos que afectan la vida diaria: no recordar pagar cuentas, cocinar, manejar con seguridad.

Repetir las mismas preguntas o historias varias veces.

Desorientarse en lugares conocidos.

Dificultad para reconocer familiares o amigos.

Cambios de personalidad, ánimo o conducta acompañados de pérdida de memoria.

“No tiene porque olvidarse cosas, no es normal para ninguna persona, por lo que los olvidos deben de ser un motivo de consulta a Geriatría“, añadió Campos.

Estilos de vida que protegen la memoria

Ejercicio físico regular: aeróbico y de fuerza.

Sueño de calidad: 7–8 horas por noche.

Alimentación balanceada: estilo mediterráneo o de la milpa, rica en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y frutos secos.

Estimulación cognitiva: leer, aprender algo nuevo, juegos de mesa, tecnología.

Vida social activa (mantener contacto diario con familiares y amigos).

Control de enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, colesterol.

Memoria, alimentación y actividad física

La especialista menciona que una combinación entre alimentación y el ejercicio adecuado potencian la salud cerebral, reducen la inflamación y mejoran el ánimo. Tome en cuenta los siguientes consejos:

Alimentación : aumentar el consumo de omega-3, antioxidantes (vitamina C, E), polifenoles (frutas rojas, té verde, cacao), ya que ayudan a proteger las neuronas.

: aumentar el consumo de omega-3, antioxidantes (vitamina C, E), polifenoles (frutas rojas, té verde, cacao), ya que ayudan a proteger las neuronas. Actividad física: caminar y ejercitarse (siempre con los movimientos adecuados para el adulto mayor), mejora el riego sanguíneo cerebral, estimula la neuroplasticidad y reduce el riesgo de demencia.

Estimular la memoria en adultos mayores es clave: leer, conversar y practicar juegos de mesa fortalece la mente y previene olvidos graves. (Canva/Canva)

Tips prácticos para familiares: ¿cómo estimular la memoria del adulto mayor?

Involucrar al adulto en conversaciones y decisiones.

Motivar la participación en actividades sociales.

Hacer rutinas claras y calendarios visibles.

Implementar juegos de memoria en familia.

Usar fotos, música o recuerdos significativos para estimular.

Ser pacientes y acompañar con respeto, evitando correcciones bruscas.

¿Cómo mantener la mente activa?

Leer, escribir, resolver crucigramas, aprender un idioma o instrumento.

Conversar diariamente y mantener contacto social.

Practicar actividad física regular.

Mantener buena hidratación y alimentación saludable.

Dormir entre 7 y 8 horas por noche.

Mantener control médico regular.

Practicar técnicas de relajación de acuerdo con la preferencia del adulto mayor: meditación, respiración, oración.

