Depresión en adultos mayores: cómo detectarla y dar el apoyo adecuado

Según la OMS, la depresión es una de las afecciones de salud mental más frecuentes en adultos mayores. Aprenda a identificarla y cómo brindar el apoyo necesario, una especialista explica síntomas, causas y tratamientos.

Por Yucsiany Salazar
El apoyo familiar y la detección temprana son clave para mejorar la salud mental en la vejez.
El apoyo familiar y la detección temprana son clave para mejorar la salud mental en la vejez.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

