Autismo en niños: ¿cuáles son las señales de alerta y el tratamiento adecuado?

Un especialista en Psiquiatría Infantil explica las señales de alerta del autismo, los tratamientos efectivos y desmiente los mitos sobre paracetamol, vacunas y lo que dijo Donald Trump

Por Yucsiany Salazar
El especialista menciona que una de las formas de tratar el autismo es la terapia de lenguaje.
El especialista menciona que una de las formas de tratar el autismo es la terapia de lenguaje.







