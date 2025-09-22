Trump aconseja a embarazadas evitar tomar paracetamol como medida contra el autismo

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este lunes a las embarazadas a evitar el medicamento Tylenol, que contiene paracetamol, como medida preventiva ante el auge del autismo, a pesar de que los médicos insisten en que es un analgésico seguro.

“Tomar Tylenol no es bueno. Por esta razón, recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario. Esto es, por ejemplo, en casos de fiebre extremadamente alta que sientan que no pueden soportar”, dijo Trump durante una conferencia de prensa.

Nuevo tratamiento para el autismo

La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos aprobó un medicamento a base de leucovorina que combate la deficiencia cerebral de folato, que ha sido asociada con el autismo, informó este lunes el Departamento de Salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció en el Registro Federal estadounidense la aprobación de la leucovorina, una forma concentrada de ácido fólico. El ácido fólico se da a las mujeres embarazadas para el desarrollo saludable de los bebés.

