Estados Unidos subirá a $100.000 el costo de la visa para una categoría de trabajadores

Donald Trump tomó la decisión para las visas H-1B

Por AFP
Estados Unidos restringió desde este 9 de junio el ingreso de personas con visa de 19 países, incluyendo Venezuela y Cuba.
El aumento del costo de la visa para trabajadores especializados lo impulsa Donald Trump. (AFP/Canva)







Donald TrumpEstados UnidosVisa
