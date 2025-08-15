Salud en el embarazo: la alimentación correcta durante cada etapa

Lo que usted consume se convierte en los nutrientes que llegan al bebé y en la energía que necesita para afrontar los cambios físicos y emocionales de cada mes.

Una de las preguntas más frecuentes cuando una mujer descubre que está embarazada es: “¿Qué puedo comer y qué no?”, ya que esto no solo influye en el desarrollo del bebé, sino también en su propia salud.

Lo que debe saber:

La alimentación influye directamente en su salud y la del bebé: comer los nutrientes adecuados previene complicaciones y favorece el desarrollo del pequeño. Hay alimentos que debe evitar por completo, algunos son: pescados con mercurio, carnes crudas, lácteos no pasteurizados, entre otros. Los suplementos prenatales pueden ser necesarios: incluso con una dieta equilibrada, ayudan a cubrir nutrientes clave como ácido fólico, hierro y omega-3.

Consumir los nutrientes adecuados es clave para prevenir complicaciones, aportar energía y favorecer el crecimiento del pequeño.

Al mismo tiempo, es fundamental conocer qué alimentos se deben evitar para llevar un embarazo seguro y saludable.

Alejandra Alfaro, nutricionista del Centro de Nutrición Clínica y del Hospital Metropolitano, comparte una guía práctica para conocer los alimentos recomendados y los que deben evitarse durante el embarazo.

Alimentos que se deben evitar

Pescados con alto contenido de mercurio: como marlín, pez espada, tiburón o atún en grandes cantidades.

como marlín, pez espada, tiburón o atún en grandes cantidades. Carnes crudas o poco cocidas: aumentan el riesgo de infecciones.

aumentan el riesgo de infecciones. Quesos y lácteos no pasteurizados: pueden contener bacterias peligrosas.

pueden contener bacterias peligrosas. Alcohol y tabaco: ningún nivel de consumo es seguro.

ningún nivel de consumo es seguro. Cafeína en exceso: limite el consumo de café, té, bebidas energéticas y gaseosas.

Nutrientes esenciales durante el embarazo y dónde encontrarlos

Durante la etapa de gestación, cada elección alimentaria cuenta: lo que usted consume se convierte en los nutrientes que llegan al bebé y en la energía que necesita para afrontar los cambios físicos y emocionales de cada trimestre.

Omega 3: se encuentra en los pescados grasos como el salmón, el atún, y las sardinas.

se encuentra en los pescados grasos como el salmón, el atún, y las sardinas. Ácido fólico: está presente en verduras de hoja verde oscuro, legumbres, frutas cítricas y en algunos granos integrales.

está presente en verduras de hoja verde oscuro, legumbres, frutas cítricas y en algunos granos integrales. Vitamina D: huevo y pescados grasos.

huevo y pescados grasos. Hierro: carnes rojas, aves, mariscos, legumbres, vegetales de hojas verdes, frutas secas y algunos cereales.

carnes rojas, aves, mariscos, legumbres, vegetales de hojas verdes, frutas secas y algunos cereales. Zinc: principalmente en alimentos de origen animal, como carnes rojas, pollo, cerdo, cordero y mariscos.

principalmente en alimentos de origen animal, como carnes rojas, pollo, cerdo, cordero y mariscos. Calcio: en productos lácteos como queso, leche o yogur.

Alimentación correcta en cada etapa

Primer trimestre: ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural.

ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural. Segundo trimestre: calcio y vitamina D para fortalecer huesos y dientes. En esta etapa el bebé crece más rápido, por lo que es necesario un incremento en las calorías que consume la mamá, a excepción de las que iniciaron el embarazo con sobrepeso u obesidad.

calcio y vitamina D para fortalecer huesos y dientes. En esta etapa el bebé crece más rápido, por lo que es necesario un incremento en las calorías que consume la mamá, a excepción de las que iniciaron el embarazo con sobrepeso u obesidad. Tercer trimestre: omega-3 y hierro para el desarrollo cerebral del bebé.

“En el embarazo no se trata de comer por dos, sino de nutrir por dos“, agregó Alfaro.

Además de una alimentación variada y suficiente, la nutricionista recomienda tomar suplementos prenatales para asegurar que se cumplan las dosis recomendadas de los nutrientes críticos en esta etapa y favorezca el crecimiento del bebé.

“Una buena alimentación asegura el aporte de vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables necesarias para su desarrollo, protegiendo también la salud de la mamá, evitando complicaciones como anemia, hipertensión o diabetes gestacional“, explicó la experta en nutrición.

Tenga en cuenta que la hidratación es igual de importante:

Ayuda a mantener un buen volumen de sangre.

Favorece la circulación de nutrientes hacia el bebé.

Previene el estreñimiento.

Disminuye el riesgo de infecciones urinarias.

¿Qué cambia en la alimentación cuando es un embarazo de alto riesgo?

La dieta debe ajustarse según la condición:

Diabetes gestacional: carbohidratos controlados y de bajo índice glicémico.

carbohidratos controlados y de bajo índice glicémico. Hipertensión o preeclampsia: menos sal, más potasio, calcio y magnesio.

menos sal, más potasio, calcio y magnesio. Riesgo de parto prematuro: refuerzo de proteínas y omega-3.

En todos los casos, siga el plan alimenticio recomendado por su médico o nutricionista.

Periodo de lactancia

Alfaro explica que amamantar al bebé es un trabajo de tiempo completo y el cuerpo lo siente y lo puede resentir:

En lactancia se necesitan entre 300 y 500 calorías extra al día, de buena calidad, que sacien y nutran a la mamá.

de buena calidad, que sacien y nutran a la mamá. El omega-3, calcio, proteínas y mucha hidratación son clave.

Puede ser necesario cambiar y modificar la alimentación de la mamá, en caso de que el bebé así lo requiera, por temas de intolerancias o alergias que sean diagnosticadas.

Se tiene que seguir evitando el alcohol y la cafeína ya que pueden pasar a la leche materna.

Una mamá bien nutrida tiene más energía y una mejor producción de leche.

Otras recomendaciones clave