¿Qué significan las manchas en la mano de Donald Trump y cuándo preocuparse si le pasa lo mismo?

Fotos y videos en redes sociales muestran la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una mancha cubierta por maquillaje. Qué significa y cuándo es motivo de alarma en caso de tener una similar

Por Yucsiany Salazar
Una mancha en la mano de Donald Trump generó especulaciones sobre su salud en redes sociales.
Una mancha en la mano de Donald Trump generó especulaciones sobre su salud en redes sociales. (AFP/Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

