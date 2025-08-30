¿Usar el celular para cuidar la salud? Le explicamos cómo hacerlo mejor

El seguimiento constante de métricas de salud mediante dispositivos tecnológicos puede alertar sobre cambios importantes, ayudando a acudir a un médico a tiempo.

En un mundo donde la tecnología se vuelve cada vez más presente en la vida cotidiana y en una aliada más cercana de la medicina, resulta importante conocer cómo se puede usar a favor de la salud y el bienestar físico de las personas.

Lo que debe saber:

La precisión de los dispositivos de salud varía según la calidad del aparato y la aplicación. La clave está en observar tendencias a lo largo del tiempo, no valores aislados. Cambios drásticos en sus métricas son señal para consultar a un médico.

Hoy, un celular o un reloj inteligente puede medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o incluso analizar la calidad del sueño. Sin embargo, no todos los dispositivos son iguales y su utilidad depende de cómo se interpreten los datos.

Mauricio Obón, director de Cardiología del Hospital Metropolitano, brinda una guía para entender cómo el celular puede ofrecer herramientas accesibles para cuidar su salud.

LEA MÁS: Guía práctica para proteger su salud mental si decide cuidar de los suyos en casa

¿Cuáles indicadores de salud puede medir un celular?

Los avances tecnológicos permiten que herramientas como monitores continuos de glucosa, anillos inteligentes o sensores colocados en la piel ofrezcan métricas de salud en tiempo real.

En el caso de los celulares, dependiendo de su modelo, existen aplicaciones que permiten:

Medir la frecuencia cardíaca.

Registrar electrocardiogramas básicos.

Evaluar la saturación de oxígeno.

Hacer seguimiento del sueño y la frecuencia respiratoria.

El potencial es muy grande, pero no todos los equipos cuentan con la misma validez científica.

“El celular, específicamente, puede ser increíblemente útil o puede ser también, en cierta forma, detrimental, y eso va a depender de la calidad de la herramienta que estás utilizando“, explicó el cardiólogo.

Errores comunes al usar dispositivos de salud

Según detalla el especialista, uno de los principales errores de los usuarios es alarmarse por un cambio súbito en los valores, sin analizar la tendencia general.

Por ejemplo, un aumento puntual en la frecuencia cardíaca podría deberse a un error de medición o a un esfuerzo físico momentáneo.

Por eso, los expertos recomiendan observar cómo evolucionan los números con el tiempo.

“La recomendación sería no siempre utilizarlas como un número absoluto, porque en eso sí hay a veces diferencias en su veracidad, pero lo que sí pueden hacer los pacientes es darle seguimiento a su propia salud“, agregó Obón.

Si usted detecta cambios drásticos muy seguidos en los registros de presión arterial, frecuencia cardíaca o niveles de oxígeno, lo adecuado es consultar con un médico.

LEA MÁS: Chequeos médicos según su edad: guía para prevenir y cuidar su salud

Paso a paso para el uso responsable

Verifique la calidad del dispositivo: no todos los relojes o aplicaciones ofrecen la misma precisión, un aparato confiable es la base para obtener métricas útiles.

no todos los relojes o aplicaciones ofrecen la misma precisión, un aparato confiable es la base para obtener métricas útiles. Descargue las aplicaciones según el indicador que desea medir y que esté disponible en la tienda de aplicaciones del celular.

según el indicador que desea medir y que esté disponible en la tienda de aplicaciones del celular. No se enfoque en un valor aislado: las variaciones momentáneas pueden ser errores de medición. Lo importante es observar la tendencia de las métricas a lo largo del tiempo.

las variaciones momentáneas pueden ser errores de medición. Lo importante es observar la tendencia de las métricas a lo largo del tiempo. Use los datos como complemento: estos dispositivos ayudan a cuidar su salud, pero no reemplazan un diagnóstico clínico.

Relojes inteligentes y aplicaciones móviles permiten monitorear signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca y calidad del sueño, pero la clave está en observar tendencias, no números aislados. (Canva/Canva)

El futuro de la salud digital

Los especialistas esperan que, en los próximos años, los dispositivos personales se conviertan en herramientas de la medicina individualizada, es decir, que sean capaces de alertar sobre riesgos cardiovasculares y otros problemas de salud en tiempo real.

Sin embargo, la investigación y desarrollo continúa avanzando. Por ahora, la recomendación es usar estos dispositivos de manera responsable, familiarizarse con su funcionamiento, y emplearlos para seguir tendencias, no para diagnosticar por cuenta propia.

Con una interpretación cuidadosa, usted puede aprovechar la tecnología para mejorar su bienestar y tomar decisiones informadas sobre su salud.