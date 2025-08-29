Guía práctica para proteger su salud mental si decide cuidar de los suyos en casa

No permita que el ruido de las opiniones ajenas silencie su voz interior.

Lo que debe saber:

Si usted es madre, y decide dedicarse a los quehaceres del hogar, esto no significa que usted no trabaje; en realidad es una labor exigente que no tiene horario definido ni días libres. Su bienestar también importa: prestar atención a su salud mental es importante para poder estar bien de una forma integral. Haga lo posible por sacar espacio para usted misma: encuentre un pasatiempo que la haga salirse de la rutina.

Cuando decide dedicarse a tiempo completo a la crianza, es decir, dejar de trabajar fuera del hogar para atender las necesidades de sus hijos y los quehaceres diarios, pueden aparecer consecuencias en su salud mental a las que hay que prestar atención.

En el día a día muchas madres se olvidan por completo de sí mismas.

“Ser madre y dedicarse a cuidar de los suyos en casa es un trabajo de tiempo completo, porque ella es quien maneja los horarios, los tiempos, las actividades, las agendas, las comidas, es la que resuelve problemas, la que cura chiquitos, la que recoge, la que lleva, la que hace que el hogar camine y los sostiene a todos“, comentó Georgina Echandi, psicóloga de la red médica MediSmart.

Este ritmo de vida puede generar sentimientos de agotamiento, soledad o incomprensión, especialmente cuando las expectativas sociales son contradictorias y en la mente aparecen frases como “tengo que ser productiva, mantener la casa impecable, ser mamá perfecta“.

Ante este panorama, la experta en psicología explica una serie de señales de alerta así como recomendaciones para mejorar su bienestar de forma integral.

Señales que no se deben pasar por alto

Si usted percibe alguno de estas sensaciones, debe prestar atención:

Soledad

Tristeza

Ansiedad y estrés

Pérdida de identidad

Incomprensión

Culpa

Sin éxito

El impacto de los comentarios negativos

Según explicó Echandi, hay comentarios a los que del todo usted debe hacer caso omiso, porque no equivalen a la realidad.

“Opiniones que a veces ni siquiera son solicitadas. Que si tiene un hijo, a veces le dicen vaga, que si tiene dos hijos seguidos que está loca porque va a andar detrás de dos, que si tiene tres, que cómo va a hacer para mantenerlos, que no genera plata, que por qué dejó la carrera“, detalló la psicóloga.

Otros de los comentarios hacen referencia a la parte física, e incluso algunos se disfrazan de positivismo: “tiene que seguir persiguiendo sus sueños, tiene que ser emprendedora, tiene que ser empoderada“.

Para todos ellos, Echandi tiene una respuesta que usted debe aplicar.

No permitir que el ruido de las opiniones ajenas silencie su voz interior.

Cada mamá sabe lo que hay en su corazón, lo que vive, lo que carga, lo que hace, lo que no hace.

¿Cómo recuperar el equilibrio?