¿Siente cansancio constante?Cuándo deja de ser normal y cómo identificar causas ocultas

Vea las causas más comunes, las señales de alerta y los hábitos que ayudan a prevenir el cansancio crónico y otras posibles afectaciones

Por Yucsiany Salazar
La clave está en observar los cambios en la rutina, si a pesar de aplicar los consejos para un hábito de vida saludable el cansancio es constante, consulte con un médico.
La clave está en observar los cambios en la rutina, si a pesar de aplicar los consejos para un hábito de vida saludable el cansancio es constante, consulte con un médico. (Canva/Composición de Canva)







