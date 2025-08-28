Mi Bienestar

Fiebre de Oropouche: Lo que debe conocer sobre este virus que avanza en América

La fiebre de Oropouche avanza en América y ya suma más de 12.000 casos confirmados en 11 países. Conozca cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y medidas de prevención

Por Yucsiany Salazar
La fiebre de Oropouche, transmitida por la purruja o jején, avanza en varios países de América. Conocé sus síntomas, complicaciones y cómo prevenirla.
La fiebre de Oropouche, transmitida por una ''purruja'' o jején, avanza en varios países de América. Explicamos sus síntomas, complicaciones y cómo prevenirla. (Canva/Composición de Canva)







