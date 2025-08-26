¿Frío o calor? Guía práctica para saber qué aplicar en una lesión

Sufrir una lesión es algo común: un esguince en el tobillo al practicar deporte, una contractura muscular tras cargar peso o incluso una caída en casa. Sin embargo, en ese primer momento de dolor e inflamación, pocas personas tienen claro qué hacer: ¿aplicar frío o calor?
Lo que debe saber:
- El frío se aplica de inmediato en lesiones agudas (primeras 48 a 72 horas) y el calor en lesiones crónicas o de más de una semana.
- Usar calor antes de tiempo puede aumentar la inflamación y retrasar la recuperación.
- No coloque frío o calor directamente sobre la piel: use siempre un paño húmedo y controle el tiempo (máximo 15 minutos).
Aunque existen otros tratamientos para lesiones más graves, la aplicación de frío o calor influye mucho en la desinflamación y el proceso de recuperación.
Alyulin Leal, fisioterapeuta de Zenit, brinda una guía de lo que usted debe saber si en algún momento tiene una lesión.
¿Cuándo usar frío y cuándo usar calor en una lesión?
“El frío se coloca en lesiones agudas, digamos de 48 a 72 horas después de la lesión, ahí se coloca el frío. El calor ya son para lesiones más crónicas“, explicó Leal.
En otras palabras:
- Si sufre un esguince, torcedura o golpe fuerte, debe aplicar frío de inmediato, ya que ayuda a disminuir la inflamación y controlar el dolor.
- Si pasan más de 3 días y la molestia continúa, puede empezar a usar calor, esto mejorará la circulación y ayudará a relajar la zona afectada.
¿Qué pasa si uso calor en vez de frío al momento de una lesión?
- La zona de la lesión se inflama más, ya que en el estado agudo (primeras horas de la lesión) es cuando la articulación se inflama.
- Produce más dolor y más limitación de movimiento.
- El proceso de recuperación se vuelve más lento.
¿Se pueden alternar frío y calor al mismo tiempo en una lesión?
La especialista indicó que sí se puede, específicamente en casos en los que la lesión tiene más de 3 días y no presenta mejoría.
Para esto, se aplica la técnica de contraste:
- Primero, se aplica calor durante 3 minutos.
- Luego, se aplica frío durante otros 3 minutos.
- Repetir el ciclo 6 veces.
¿Compresas o tina con agua?
Más allá de saber si aplicar frío o calor, existen 2 métodos que se pueden utilizar: colocar compresas que venden en supermercados o sumergir la zona lesionada en una tina con agua fría o caliente.
“En realidad, cualquiera de los dos son muy funcionales. Por lo menos siempre recomendamos el hielo como tal porque su sensación llega más profundo al músculo, entonces va a ser más efectivo“, explicó la fisioterapeuta.
- Si la lesión es en el pie o en una mano, se recomienda introducir la articulación en una cubeta de agua con trocitos de hielo o agua caliente, según sea el caso.
- Cuando la lesión ocurre en un hombro o la parte lumbar, se puede colocar una compresa.
En el caso de las compresas calientes, Leal recomienda las que son de microondas o baño María, no las eléctricas, ya que su efecto de calor no es tan profundo.
Errores comunes al momento de sufrir una lesión
El error más común al momento de colocar frío o calor en una lesión es el tiempo de duración.
- Calor: más de 20 minutos cambia su efecto y puede generar más dolor.
- Frío: si se aplica por muy poco tiempo, no logra el efecto antiinflamatorio.
Lo recomendable es dejar el frío o calor, según sea el caso, durante 10 a 15 minutos.
Precauciones para evitar quemaduras por frío o calor en una lesión
- En ambos casos, nunca lo coloque directo.
- Siempre utilice un paño húmedo.
- Mantenga la zona vigilada para detectar enrojecimiento o cambios en la piel.
Recomendaciones y cuándo acudir al médico
- Siempre trate de movilizar la articulación, dependiendo de la lesión.
- No es bueno dejarla sin mover, ya que puede empeorar la lesión.
- Usar algún ungüento antiinflamatorio de ser necesario, siempre que sea recomendado por un profesional.
- Si la lesión dura más de 2 días, no ve la evolución y el dolor continúa, acuda al médico inmediatamente, ya que puede haber fracturas que no se perciben en el momento.
En cualquier caso, la recomendación final es clara: actuar rápido, elegir bien entre frío o calor y no subestimar los síntomas.