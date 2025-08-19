¿Primera vez en el gimnasio?: vea esta rutina para evitar errores y lesiones

Una de las cosas que debe tener en cuenta cuando va por primera vez al gimnasio, es que además del entrenamiento es necesario tener una buena hidratación y nutrición guiada.

Ir por primera vez al gimnasio puede ser retador si no se sabe por dónde comenzar. Desde el chequeo médico previo hasta los ejercicios básicos y la importancia de no compararse con otros, aquí encontrará todo lo que necesita conocer para comenzar en el gimnasio de forma segura y constante.

Lo que debe saber:

Hacerse un chequeo médico o exámenes básicos antes de iniciar es fundamental. Hay varios ejercicios que puede realizar para comenzar. La constancia y la paciencia son tan importantes como el entrenamiento.

Al momento de asistir a un gimnasio por primera vez surgen varias preguntas: ¿qué máquinas usar? ¿Cuál es el peso adecuado? ¿Cuáles son los ejercicios correctos para cada meta?

Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte una serie de consejos importantes antes de iniciar a asistir con frecuencia a un gimnasio y de esa forma, evitar errores comunes o hasta una lesión.

“Al iniciar una de las cosas más importantes es no estresarse y no compararse, es de las cosas más importantes. Dependiendo de la metodología que la persona quiera iniciar, buscar asesoramiento con un coach para que lo pueda orientar”, explicó Lara.

Primeros pasos para hacer ejercicio en un gimnasio

Es ideal que se haga un chequeo médico antes de ir al gimnasio.

Si resulta difícil hacerse el chequeo, puede empezar con un examen de sangre para conocer si no hay algún impedimento para realizar los ejercicios.

Luego, lo ideal es hacerse una prueba de fuerza con el fin de conocer su capacidad de resistencia.

Ejercicios recomendados para empezar

Algunas rutinas sencillas y seguras para quienes se inician en el gimnasio son:

Spinning o bicicleta fija.

o bicicleta fija. Sentadillas sin peso.

Plancha.

Ejercicios con banda elástica.

A la par del entrenamiento, es importante mantenerse hidratado y contar con una guía nutricional adecuada.

Errores comunes antes de empezar a ir al gimnasio

“Creo que el error más común sin entrar en temas técnicos de movimiento es creer que es fácil. No es fácil“, advirtió Lara.

En ese sentido, es importante recordar que el deporte también forma parte de un tema de carácter y constancia.

Recuerde consultar con un coach personal cuál es el peso y los ejercicios adecuados para usted. (Yucsiany Salazar Serrano/Yucsiany Salazar)

“En el proceso que usted forma un buen cuerpo, usted forma el carácter y su paciencia“, recalcó el entrenador.

El enemigo silencioso de las personas que van al gimnasio a hacer ejercicio

En medio del proceso de iniciar a ir al gimnasio, mantenerse en forma, bajar de peso, y los distintos propósitos de cada persona, hay un enemigo silencioso: el estrés.

El tráfico, las responsabilidades familiares, los compromisos laborales y financieros, entre otros aspectos, generan una carga constante que impacta la salud física y mental.

Tenga en cuenta que asistir al gimnasio debe ser un espacio seguro y para distraerse, no para estresarse por diversos factores. (Canva/Canva)

Además, según menciona el entrenador, ir al gimnasio antes o después de trabajar debería ser un espacio para despejar la mente, sin embargo, el estrés de alcanzar las metas, compararse con las otras personas que entrenan y dejarse llevar por estereotipos, hacen que no se disfrute ejercitarse.

“La comparación es un tema, lo que nos dice el estándar es demasiado pesado para todos, creen que hay que cumplir con eso“, mencionó Lara.

El entrenador recalca que el primer paso para contrarrestar este tema es aceptarse a usted mismo, y entrenar con base en lo que desea mejorar, no en compararse con los demás.

Cómo entrenar en el gimnasio

Cuando las personas entrenan bajo altos niveles de estrés o frustración por no alcanzar sus metas físicas, el proceso de transformación puede verse afectado. Incluso, esta tensión mental puede dificultar la pérdida de grasa y frenar el progreso.

Por el contrario, al mantener la constancia y observar resultados, se genera un círculo positivo que impulsa a alcanzar sus objetivos.

De esta forma, el entrenamiento se convierte en una cadena de decisiones saludables que conducen al bienestar integral.