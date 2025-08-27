Mi Bienestar

¿Qué hacer si recibe diagnóstico de síndrome del ovario poliquístico?

Conozca cómo identificar sus síntomas, riesgos y opciones de tratamiento

Por Yucsiany Salazar
En el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, el abordaje depende de si la paciente desea quedar embarazada o no.
En el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico, el abordaje depende de si la paciente desea quedar embarazada o no.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

