Siente dolor en el pecho...¿preinfarto, ansiedad o solo una contractura?

Aprender a diferenciar los síntomas puede salvarle la vida

Por Yucsiany Salazar
Reconocer las señales de alarma es clave para acudir a emergencias a tiempo.
Reconocer las señales de alarma es clave para acudir a emergencias a tiempo.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

