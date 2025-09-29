Evite problemas cardíacos desde joven: estos hábitos sencillos pueden salvarle la vida

Chequeos periódicos de presión, colesterol y glucosa pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Aunque existe la creencia de que la enfermedad cardiovascular aparece con los años, lo cierto, según los expertos, es que no se espera a la edad adulta, comienza desde la infancia y está muy ligada a los hábitos que usted adopta desde temprano. Andrés Garzona, cardiólogo deportivo y preventivo de Zenit, brinda una guía práctica para cuidar su corazón y que conozca los parámetros correctos de indicadores de salud.

Lo que debe saber:

Controle su presión arterial, colesterol y azúcar en sangre regularmente. Conocer sus valores desde joven le permite intervenir antes de que aparezcan problemas graves. Mantenga una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y productos frescos, y reduzca carnes rojas, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados. No fume, no utilice productos inhalados como vapeadores o cannabis, y modere el consumo de alcohol.

La enfermedad cardiovascular se desarrolla silenciosamente y puede empezar mucho antes de que aparezcan los síntomas.

Incluso, el especialista menciona que entre los 30 y 40 años ya se puede encontrar acumulación de grasa en las arterias, muchas veces sin síntomas evidentes, como ocurre con la presión alta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta un 50% de las personas mayores de 18 años tienen hipertensión, pero solo la mitad lo sabe y apenas un 20% está diagnosticado.

Por eso, en el marco del Día Mundial del Corazón, Garzona enfatiza que no espere a que la enfermedad esté avanzada y da una serie de consejos para la prevención de problemas cardiovasculares.

Factores de riesgo: hábitos a los que debe prestar atención

Hay una combinación de hábitos y factores que aumentan considerablemente el riesgo cardiovascular:

Sedentarismo (añadido a trabajos que requieren largas horas sentados).

Estrés.

Alimentación alta en procesados, grasas saturadas y azúcares refinados.

Poca o nula actividad física.

Uso de vapeadores o consumo de cannabis.

Todos estos factores contribuyen a la inflamación del cuerpo y afectan la salud del corazón.

”Tenemos una crisis, que es que ahora se ha hecho más popular el uso de vapeadores, que tampoco tienen beneficio para la salud, el consumo de cannabis ha aumentado, inclusive en gente joven y tiene más riesgo cardiovascular, todas las cosas que quemamos y que se genere combustión, va a aumentar la inflamación en el cuerpo, y eso no es beneficioso”, explicó el cardiólogo.

Hábitos como no fumar, mantenerse activo y llevar una dieta equilibrada son claves para un corazón sano desde joven. (Canva/Canva)

Conozca sus números clave para un corazón sano

Conocer y monitorear ciertos valores puede salvarle la vida:

Presión arterial: Lo ideal es que esté por debajo de 120/80 mmHg. Cada aumento por encima de 120–130 mmHg eleva el riesgo cardiovascular.

Lo ideal es que esté por debajo de 120/80 mmHg. Cada aumento por encima de 120–130 mmHg eleva el riesgo cardiovascular. Colesterol y nuevos marcadores: Además de los niveles tradicionales, existe la lipoproteína(a), un tipo de colesterol determinado por la genética que puede aumentar su riesgo cardiovascular. Se recomienda medirlo al menos una vez en la vida, porque un nivel elevado puede implicar más vigilancia de hábitos y tratamientos preventivos.

“Con los años es bueno conocer cuál era nuestra presión base, porque en muchas personas, cuando las arterias se van endureciendo, esa presión va subiendo de forma silenciosa y gradual”, explica el especialista.

6 hábitos diarios que protegen su corazón

Garzona recomienda medidas simples y aplicables para cualquier persona:

No fume ni use productos inhalados, como vapeadores o cannabis, que dañan los vasos sanguíneos y aumentan la inflamación.

Conozca sus números desde joven y realice chequeos periódicos, incluyendo presión, colesterol, glucemia y peso corporal.

Mantenga una alimentación, con menos alimentos procesados, carnes rojas y grasas saturadas. Priorice frutas, verduras, granos enteros, legumbres y proteínas magras.

Evite el alcohol; muchas personas creen que el vino es bueno, sin embargo, el especialista recalca que todo el alcohol en sí no tiene beneficios cardiovasculares reales y aumenta riesgos de hipertensión, enfermedades del hígado y ciertos tipos de cáncer.

El café, consumido con moderación, se considera neutro para la salud del corazón, pero evite agregarle exceso de azúcar o crema.

Actividad física y azúcar en sangre: Mantenerse activo y controlar la glucemia contribuye a un corazón más saludable y reduce el riesgo de complicaciones asociadas, como diabetes o enfermedades coronarias.

“Es importante chequearse, sobre todo si también tenemos un familiar que ha tenido problemas cardíacos, es mejor ser proactivos e ir a investigar“, agregó el especialista.

Con hábitos saludables, chequeos periódicos y atención temprana a sus números de salud, usted puede proteger su corazón antes de que la enfermedad cardiovascular se convierta en un problema serio. Recuerde: nunca es demasiado temprano para comenzar a cuidar de su corazón.