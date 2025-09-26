Mi Bienestar

Suplementos deportivos: aprenda a sacarles el máximo provecho

Un nutricionista deportivo explica cómo usar suplementos deportivos de forma segura, cuáles realmente aportan beneficios y qué hábitos deben acompañarlos para mejorar su rendimiento y composición corporal

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Los suplementos deportivos son un complemento al entrenamiento, la alimentación y el descanso, según explicó el especialista.
Los suplementos deportivos son un complemento al entrenamiento, la alimentación y el descanso, según explicó el especialista. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarSuplementos deportivosNutriciónSalud deportivaSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.