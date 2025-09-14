Mi Bienestar

¿Las gomitas de melatonina ayudan a dormir? Esto recomienda un neurólogo

Descubra cómo funcionan las gomitas de melatonina, cuándo es seguro usarlas y qué hábitos de sueño fortalecer antes de recurrir a suplementos para dormir bien.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La melatonina puede ayudar a conciliar el sueño a corto plazo, pero siempre bajo supervisión médica y con hábitos de descanso saludables.
La melatonina puede ayudar a conciliar el sueño a corto plazo, pero siempre bajo supervisión médica y con hábitos de descanso saludables. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarSalud del sueñoDomirMelatonina
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.